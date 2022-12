Εconomist: H Eλλάδα οικονομική πρωταθλήτρια το 2022

Πρωταθλήτρια για το 2022 στο δύσκολο λόγω συγκυριών μέτωπο της οικονομίας, ανακηρύσσει την Ελλάδα ο έγκριτος Economist, στη βάση της αξιολόγησης πέντε βασικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών: ΑΕΠ, πληθωρισμός, εύρος πληθωρισμού, απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς και δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με την κατάταξη του Economist, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ 34 χωρών, πάνω ακόμη και από οικονομικές υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία.

Σε μια χρονιά με τον πληθωρισμό 10% σε ετήσια βάση, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, να έχει περικόψει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ορισμένες χώρες τα έχουν πάει αρκετά καλά και άλλες λιγότερο.

Προκειμένου να αξιολογήσει αυτές τις διαφορές, ο Economist συγκέντρωσε στοιχεία από τους πέντε προαναφερθέντες οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες για συνολικά 34 χώρες.

Οπως αναφέρει, κατέταξε κάθε οικονομία ανάλογα με το πόσο καλά τα πήγε σε κάθε μέτρηση, δημιουργώντας μια συνολική βαθμολογία.

«Για πρώτη φορά», υπογραμμίζει στην ανάλυσή του ο Economist, «το οικονομικό party γίνεται στη Μεσόγειο και στην κορυφή της λίστας μας είναι η Ελλάδα».

Ψηλά βρίσκονται και άλλες χώρες που κατακρημνίστηκαν στις αρχές του 2010, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία. Δεν είναι όμως οι μόνες ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς παρά το πολιτικό χάος, και το Ισραήλ τα πήγε καλά.

Αντίθετα και παρά την πολιτική σταθερότητα, η Γερμανία απέδωσε χαμηλότερα του αναμενομένου.

Στο πάτο της κατάταξης (δείτε τη πάνω), δύο χώρες της Βαλτικής, η Εσθονία και η Λεττονία οι οποίες την προηγούμενη δεκαετία είχαν πάρει τα εύσημα όλων για τις ταχείες μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε ο Economist, η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη όσον αφορά την μεταβολή του ΑΕΠ της από το δ’ τρίμηνο του 2021 έως το α’ τρίμηνο 2022 με ένα +2,2%.

Χαρακτηριστική είναι η διαφορά σε σχέση με την τελευταία Εσθονία η οποία καταποντίζεται με -3,1%.

Η πρώτη οικονομία της Ευρωζώνης, Γερμανία, βρίσκεται στο +1,3%, όταν η Γαλλία καταγράφει μόλις 0,5%.

Αλλά και στη σχέση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ η Ελλάδα καταγράφει μία αξιοσημείωτη μείωση της τάξης του 16% ανάμεσα στο 2021 και στο 2022, όταν οι ΗΠΑ είχαν μείωση 4,9% και η Ιαπωνία αύξηση 3,4%.

Αντίστοιχα στον δείκτη των τιμών των μετοχών, καταγράφεται αύξηση 0,8% στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Νοεμβρίου 2022.

Tα καλά νέα για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με αποκορύφωμα την πρωτιά του 2022, αναδεικνύει με ανάρτησή του και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

“For the first time in a while, the economic party is happening in the Mediterranean. Top of our list is Greece.”

2022s unlikely economic winners: which countries performed best and worst this year? @TheEconomist https://t.co/Qwiw3wYTH5 pic.twitter.com/pjzg6K2W4h

— Alex Patelis (@PatelisAlex) December 19, 2022