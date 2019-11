«Δωράκι» Τραμπ στον Ερντογάν: Γερουσιαστής του μπλόκαρε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Και όμως, ο Ερντογάν τα κατάφερε και σε αυτό: το ψήφισμα της αμερικανικής Γερουσίας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων μπλόκαρε ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων και θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Το μπλόκο ήρθε -καθόλου τυχαία- μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Την αναγνώριση της γενοκτονίας είχε περάσει με συντριπτική πλειοψηφία τον προηγούμενο μήνα από την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων με 495 ψήφους υπέρ και 11 κατά, και βέβαια, όπως αναμενόταν, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Αγκυρας.

Με βάση τους κανονισμούς της Γερουσίας, ένας μόνο γερουσιαστής (από τους 100 συνολικά) μπορεί να ζητήσει να περάσει ένα νομοσχέδιο ή ψήφισμα από το σώμα, αλλά και ένας μόνο γερουσιαστής μπορεί να μπλοκάρει ένα ψήφισμα.

Ο Γκρέιαμ ήταν ένας από τους πέντε παρόντες Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX News, ο Γκρέιαμ δήλωσε ότι «οι γερουσιαστές δεν πρέπει να προσπαθoύν να ξαναγράψουν την ιστορία», εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο μπλόκαρε το ψήφισμα.

Παράλληλα, ο ίδιος έγραψε στο Twitter ότι, «η συνάντηση σήμερα στον Λευκό Οίκο ήταν ειλικρινής, και ελπίζω να αποδειχθεί παραγωγική».

The meeting today at the White House was frank, candid, and I hope, over time, will prove to be productive.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 13, 2019