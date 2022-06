Δένδιας: Γεύμα και συνεργασία με Σούκρι πριν το ταξίδι στο Λουξεμβούργο

Γεύμα εργασίας παρέθεσε στον αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, σε παραλιακό εστιατόριο της ελληνικής πρωτεύουσας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική, ενημερώνει με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Δένδιας.

Ι hosted #Egypt counterpart #Sameh_Shoukry for a working lunch in #Athens before travelling together to #Luxembourg to participate in today’s #EU–#Egypt Association Council. Discussion focused on developments in the #EasternMediterranean and #NorthAfrica. pic.twitter.com/iDWizp2Vm1

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 19, 2022