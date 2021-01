Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ: «Στο Καπιτώλιο, φοβήθηκα για τη ζωή μου»

Τις τρομακτικές στιγμές που πέρασε στη διάρκεια της εισβολής των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, περιέγραψε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, βουλευτής της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Η βουλευτής της Νέας Υόρκης, η οποία δεν είχε κάνει καμία δήλωση για τα γεγονότα όλες αυτές τις ημέρες, είπε στην κάμερα ότι φοβήθηκε για τη ζωή της. Ειδικά σε κάποια στιγμή, βρέθηκε σε πολύ επικίνδυνη θέση, όπου θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί. Είπε επίσης ότι έφυγε από τη μικρή αίθουσα, όπου η αστυνομία συγκέντρωσε τους περισσότερους βουλευτές, κατά το σχέδιο κινδύνου, γιατί φοβήθηκε ότι οι ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, οι οποίοι αρνήθηκαν μάλιστα να φορέσουν μάσκα μεταδίδοντας τον κορονοϊό σε άλλους, θα πρόδιδαν τη θέση της στον όχλο μέσα από τα social media και θα κινδύνευε η ζωή της.

Στο βίντεο, διάρκειας μίας ώρας, το οποίο παρακολούθησαν «ζωντανά» 100.000 άτομα, η Οκάσιο-Κορτέζ περιγράφει τον τρόμο που ένιωσε όλες τις ώρες που διήρκεσε η επίθεση στο Καπιτώλιο, και λέει χαρακτηριστικά ότι της έχει αφήσει μεγάλο τραύμα η εμπειρία και ότι θα ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο για να το ξεπεράσει.

Η βουλευτής δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο κίνδυνο που αντιμετώπισε, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την Washington Post.

«Μπορώ να σας πω ότι είχα μία πολύ στενή επαφή κατά την οποία φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Δεν ήξερα αν θα καταφέρω να βγάλω τη μέρα ζωντανή».

Στο ίδιο βίντεο, η Οκάσιο-Κορτέζ (ή AOC, όπως την αποκαλούν στις ΗΠΑ εν συντομία), κατηγόρησε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ότι είναι ο ηθικός αυτουργός της εισβολής και ότι κάποιοι συνάδελφοί της βουλευτές από τις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων είναι θιασώτες της ακροδεξιάς ιδεολογίας της λευκής ανωτερότητας.

Οι περιγραφές της έρχονται να προστεθούν σε αυτές άλλων Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, που δείχνουν πόσο επικίνδυνες για τις ζωές τους ήταν εκείνες οι τρεις ώρες στο Καπιτώλιο.

Οταν εισέβαλαν οι πρώτοι τραμπούκοι, η αστυνομία του Καπιτωλίου κατηύθηνε τους βουλευτές και γερουσιαστές σε μία αίθουσα, η οποία υποτίθεται ότι ήταν ασφαλής, που αποκαλείται «σημείο εξαγωγής».

Ομως, η βουλευτής δήλωσε ότι δεν αισθανόταν ασφαλής εκεί γιατί υπήρχαν βουλευτές που είναι άτομα που υποστηρίζουν την ιδεολογία της λευκής ανωτερότητας και την άκρως επικίνδυνη ακροδεξιά συνωμοσιολογική οργάνωση QAnon. «Υπήρχαν μέλη του Κογκρέσου που είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων, τα οποία γνωρίζω, και αισθάνθηκα ότι θα πρόδιδαν την τοποθεσία μου δίνοντας έτσι ευκαιρία για να με βλάψουν, να με απαγάγουν κλπ. Ετσι, δεν αισθανόμουν ασφαλής να είμαι μαζί με άλλα μέλη του Κογκρέσου».

Η Οκάσιο-Κορτέζ έφυγε από εκείνο το σημείο και βρήκε αλλού καταφύγιο, αλλά δεν αποκάλυψε πού.

Αντίστοιχες σοκαριστικές καταγγελίες έχουν κάνει και άλλα μέλη των Δημοκρατικών, που βρίσκονταν στο Καπιτώλιο, τα οποία έχουν κατηγορήσει Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους ότι έβαλαν επίτηδες τις ζωές άλλων σε κίνδυνο.

H Μίκι Σέριλ, βουλευτής των Δημοκρατικών από το Νιου Τζέρσεϊ, είπε επίσης σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook ότι κάποιοι από τους συναδέλφους της, είχαν ξεναγήσει μέλη του όχλου, στο Καπιτώλιο, την προηγούμενη ημέρα!

Επίσης, η νεοεκλεγείσα με τους Ρεπουμπλικάνους Λόρεν Μπέμπερτ, από το Κολοράντο, η οποία είναι υποστηρίκτρια και ενδεχομένως και μέλος της οργάνωσης QAnon, αποκάλυψε στο Twitter την τοποθεσία όπου η προσωπική της ασφάλεια είχε μεταφέρει τη Νάνσι Πελόζι, Πρόεδρο της Βουλής και στόχο του όχλου, ο οποίος βανδάλισε το γραφείο της, με σκοπό να κατευθύνει τους εισβολείς προς το μέρος της.

Εξάλλου, η βουλευτής Αγιάνα Πρέσλεϊ, στενή φίλη και συνεργάτης της Οκάσιο-Κορτέζ, και μία από τις λίγες μαύρες γυναίκες στο Κογκρέσο, είπε ότι και εκείνη θεωρούσε ότι το προσυμφωνημένο σημείο όπου συγκέντρωσαν τους βουλευτές, δεν ήταν ασφαλές. «Τη στιγμή που διαπίστωσα ότι στο ίδιο δωμάτιο βρίσκονταν προδότες, θιασώτες της λευκής ανωτερότητας, άτομα που ήταν αντίθετα στη χρήση μάσκας, που ήταν υπεύθυνα για την βία του όχλου από την αρχή, έφυγα από την αίθουσα και κρύφτηκα αλλού», έγραψε στο Twitter.

The second I realized our "safe room" from the violent white supremacist mob included treasonous, white supremacist, anti masker Members of Congress who incited the mob in the first place, I exited. Furious that more of my colleagues by the day are testing positive.

— Ayanna Pressley (@AyannaPressley) January 12, 2021