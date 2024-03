Αγκαθα Κρίστι & Σια… εγκληματούν στο Κέιμπριτζ

Η γραφομηχανή της Αγκαθα Κρίστι, το ντικταφόν της και το δακτυλογραφημένο τελευταίο της μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό –τόσο άκρως μυστικό και πολύτιμο ώστε φυλασσόταν σε τραπεζικό θησαυροφυλάκιο επί τρεις δεκαετίες– εκτίθενται (έως τις 24 Αυγούστου) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται η συναρπαστική ιστορία, η εξαιρετική γοητεία και η διαρκής δημοτικότητα της βρετανικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Εξετάζεται επίσης η εξέλιξή της, από τις απαρχές της στα έργα του Γουίλκι Κόλινς (συγγραφέα της «Φεγγαρόπετρας», που θεωρείται ευρέως το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα παγκοσμίως) και του φίλου του Τσαρλς Ντίκενς, έως την πιο σύγχρονη μορφή της, όπως αυτή παρουσιάζεται σε σύγχρονα μπεστ σέλερ της Βαλ ΜακΝτέρμιντ ή του Ιαν Ράνκιν.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της «Murder by the Book: Α Celebration of 20th Century British Crime Fiction», όπως είναι ο τίτλος της έκθεσης, πρόκειται για μια «εγκληματικά καλή» έκθεση, που εστιάζεται σε περίπου 100 από τα πιο διάσημα, επιδραστικά και δημοφιλή αστυνομικά μυθιστορήματα στην ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας της Βρετανίας, καθώς και άλλα, λιγότερο γνωστά έργα.

«Αυτή η έκθεση είναι μια λαμπρή επιλογή από τα μυθιστορήματα που επηρέασαν το είδος και ανέδειξαν γνωστά ονόματα ηρώων, όπως οι Σέρλοκ Χολμς, Μις Μαρπλ, Τζέιν Τένισον και ο Επιθεωρητή Μορς» έγραψε στην ιστοσελίδα της έκθεσης η επιμελήτριά της Νίκολα Αψον, η οποία είναι επίσης βραβευμένη συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας.

Εκπρόσωπος του περίφημου Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πιο σημαντικά από τα εκθέματα είναι, φυσικά, το δακτυλογραφημένο τελευταίο μυθιστόρημα της Αγκαθα Κρίστι με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό – πρόκειται για την «Αυλαία» (Curtain), που εκδόθηκε τελικά το 1975, έναν χρόνο πριν η «βασίλισσα» της αστυνομικής λογοτεχνίας εγκαταλείψει τα εγκόσμια (αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να εκδοθεί μετά τον θάνατό της).

Σε αυτό το έργο η Κρίστι αποκάλυψε, επιτέλους, το φυσικό τέλος του οξυδερκούς ντετέκτιβ από το Βέλγιο – γεγονός με τεράστια πολιτιστική σημασία, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, τόσο που οι New York Times επέλεξαν να δημοσιεύσουν τη νεκρολογία του στο πρωτοσέλιδό τους.

Μεταξύ των αντικειμένων της Κρίστι που παρουσιάζονται στην έκθεση περιλαμβάνονται και οι σημειώσεις που κρατούσε οταν έγραφε την «Αυλαία» και τον «Μάρτυρα Κατηγορίας». Η Αγκαθα Κρίστι, που πέθανε το 1976 σε ηλικία 85 ετών, έγραψε 66 αστυνομικά μυθιστορήματα, 14 συλλογές διηγημάτων και περισσότερα από 20 θεατρικά έργα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης πολλές πρώτες εκδόσεις προερχόμενες από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, όπως η πρώτη έκδοση του «Λαγωνικού των Μπάσκερβιλ», του πατέρα της αστυνομικής λογοτεχνίας και δημιουργού του θρυλικού Σέρλοκ Χολμς, σερ Αρθουρ Κόναν Ντόιλ. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται και το γραφείο όπου ο Νόρμαν Κόλιν Ντέξτερ επινόησε τον Επιθεωρητή Μορς.

«Εστιάζουμε στις λαμπρές ιδέες, στα ατμοσφαιρικά σκηνικά, στους ζωντανούς χαρακτήρες, στα σκοτεινά και επικίνδυνα ζητήματα – και σε αυτές τις τέλειες, ασύλληπτες πλοκές. Υπάρχουν βιβλία στην έκθεση που έφεραν επανάσταση στο είδος» σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης.

