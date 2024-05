25 Κεραμίστες προσφέρουν τα έργα τους για την «Πόρτα Ανοιχτή»

Μια ιδιαίτερη έκθεση εγκαινιάζεται για το κοινό στις 23 Μαΐου 2024 στην Γκαλερί Σκουφά, για καλό σκοπό!

Στο Κολωνάκι (Σκουφά 4), 25 ταλαντούχοι κεραμίστες εκθέτουν και προσφέρουν τα έργα τους, για τα υπέροχα παιδιά της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Ολα τα έσοδα θα διατεθούν στην «Πόρτα Ανοιχτή» και τους σκοπούς της.

Η κεραμική, μία από τις αρχαιότερες τέχνες που έχουν καταγραφεί και που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό της κάθε εποχής, γίνεται η αιτία για να συναντηθούν το δημιουργικό πνεύμα με την προσφορά, η φαντασία με την αλληλεγγύη, το παρελθόν με το μέλλον.

Για πληροφορίες

210 9650916, [email protected]

Εγκαίνια Εκθεσης

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, 17.00-21.00

Διάρκεια Εκθεσης

23, 24, 25 & 27 Μαΐου

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Μία από τις βασικές αρχές της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι ότι η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε πάντα πρωτοποριακή στη σύσταση προγραμμάτων που αποβλέπουν στην πνευματική καλλιέργεια, και έχει διοργανώσει διαχρονικά πληθώρα πολιτιστικών δράσεων.

Εχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό έργο της», καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιΐας. Στις 7 Μαρτίου 2024, τιμήθηκε και από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 164 52, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210 9622290| www.eps-ath.gr|e-mail: [email protected]