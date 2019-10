Το σύνθημα «Είναι τρελός ο πρόεδρος» ακούγεται στα ελληνικά γήπεδα όταν οι φίλαθλοι επιδοκιμάζουν τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας τους. Σε διαφορετικό τόνο δύναται πλέον να ακουστεί και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με πολιτικό κριτήριο, δεν ερμηνεύονται ούτε με το ερώτημα του ενδεχόμενου δόλου για προσωπικό όφελος. Είναι τρελός ο πρόεδρος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν γιόρτασε τα γενέθλια του με το καλύτερο νέο που θα μπορούσε να περιμένει: την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συρία και το πέταμα των κλειδιών κάτω από το χαλάκι του Ερντογάν. Οι Κούρδοι, σύμμαχοι των ΗΠΑ, εγκαταλείπονται μπροστά στην πολεμική μηχανή της Τουρκίας. Η δε Ρωσία θα κάνει ελεύθερη το παιχνίδι της. Στις ΗΠΑ μιλούν ανοιχτά για προδοτική στάση του προέδρου Τραμπ. Ακόμα και σκληρά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων ξεσπαθώνουν εναντίον του. Νομίζεις ότι πια θα τον πάρει με τις πέτρες και το Fox. Και τι κάνει ο Τραμπ; Προσπαθεί να πείσει ότι έχει βάλει όρους και όρια στον Ερντογάν. Και κάνει αυτά τα δύο απίθανα tweets.

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019