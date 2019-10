Παραλήρημα Τραμπ: «Αν η σοφία μου το κρίνει, θα καταστρέψω την οικονομία της Τουρκίας»

Υποτίθεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε βρει με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ομως λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Συρία -μια κίνηση που αφήνει στην Τουρκία την άνεση να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή και κυρίως να συντρίψει τους Κούρδους- ο 45ος πρόεδρος την ΗΠΑ απειλεί να καταστρέψει ολοσχερώς την οικονομία της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Αγκυρα κάνει κάτι το οποίο είναι εκτός ορίων!

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαπολύει ευθείες απειλές προς την Άγκυρα ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί στην τουρκική οικονομία.

«Όπως έχω δηλώσει κατηγορηματικά παλαιότερα και απλώς για να το επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη σπουδαία και απαράμιλλη σοφία μου, θεωρήσω ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα εξαλείψω ολοσχερώς την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει παλαιότερα!)», αναφέρει συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι Τουρκία πρέπει «μαζί με την Ευρώπη και με άλλους, θα πρέπει να αναλάβουν τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειες τους. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του 100% του Χαλιφάτου του ISIS. Είναι καιρός τώρα και για άλλους στην περιοχή, μερικούς από αυτούς με μεγάλο πλούτο, να προστατεύσουν την επικράτειά τους. Οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες»!

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Οκτωβρίου 2019