Δικαιοσύνη «ιστάμενη» ή παραλυμένη;

Προκάλεσε εφήμερη αίσθηση η επίθεση του εισαγγελέα Ανδρέα Καραφλού στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, κατά τη διεξαγωγή της δευτεροβάθμιας δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη, για την πολύκροτη υπόθεση #Metoo του ελληνικού θεάτρου.

Στην πραγματικότητα ανακίνησε ζητήματα που τίθενται επιτακτικά στους γνώστες του δικαστικού τοπίου: Τα όρια της έδρας, των προσώπων που αποτελούν τη σύνθεση του δικαστηρίου κάθε φορά και, ασφαλώς, τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται στη μακρά διαδρομή τους, με βάση και τα οποία προάγονται, φθάνοντας στις ανώτατες θέσεις του θεσμικού λειτουργήματός τους. Ο κ. Καραφλός αποτελεί ιδανικό case study για τη συζήτηση – διότι αυτή πρέπει εν τέλει να είναι η συζήτηση, και όχι τα όποια κρεσέντο αναθέματος στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Τι έφερε την Πέμπτη 29 Μαΐου στην επικαιρότητα τον κ. Καραφλό; Ο,τι γύρισε πάνω του τον προβολέα και στις 6 Δεκεμβρίου του 2024, πάλι στο πλαίσιο της υπόθεσης Φιλιππίδη: μία από τις ερωτήσεις που υπέβαλε η εισαγγελική έδρα προς την καταγγέλλουσα (εκ των πολλών θεωρουμένων γυναικών – θυμάτων, για να είμαστε ακριβείς) έγινε «είδηση»: την ώρα της σεξουαλικής επίθεσης, «φορούσατε τάνγκα ή εσώρουχο κανονικό;»…

Ο εισαγγελέας ζήτησε μάλιστα να καθίσει η μάρτυς δίπλα στον κατηγορούμενο στο εδώλιο, για να αναπαραστήσει τη σκηνή του βιασμού στο καμαρίνι. Το αίτημα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της πλευράς των θυμάτων, που ζήτησαν από την πρόεδρο της σύνθεσης να προστατεύσει τη γυναίκα. «Στη Γαλλία έχουμε 51 βιασμούς (υπόθεση Πελικό), εδώ έχουμε μία απόπειρα… Μην τρελαθούμε κιόλας», είπε σε άλλο σημείο της ακροαματικής διαδικασίας ο κ. Καραφλός. Ενώ διερωτήθηκε πώς ο κατηγορούμενος «ήρθε τόσο γρήγορα σε στύση σε αυτήν την ηλικία; Αφού ήταν και μεγάλος άνθρωπος».

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, επιχειρώντας να συνετίσει με κομψό τρόπο τον εισαγγελικό λειτουργό, εξέδωσε εγκύκλιο, χωρίς να τον κατονομάζει, με την οποία επεσήμαινε την «επιτακτική ανάγκη για υψηλού επιπέδου συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να εμπεδωθεί η δημόσια εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

Η απάντηση ήλθε χθες, εντελώς άκομψα. «Η παρέμβασή της ήταν απαράδεκτη και άκρως συκοφαντική, άκρως προσβλητική», σημείωσε ο εισαγγελέας, αναφερόμενος στην κ. Κλάπα. «Πώς λέγεται αυτή η κυρία; Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου; Επιφυλάσσομαι να ασκήσω τα δικαιώματά μου. Η κυρία δεν ήξερε καν την υπόθεση».

Το προφίλ

Ποιος είναι όμως ο Ανδρέας Καραφλός; Ερχεται πρώτη φορά στο προσκήνιο με τρόπο που ξαφνιάζει; Οχι, και πάλι όχι.

Στις 17 Απριλίου 2019, το όνομά του είχε μπει επισήμως στην ατζέντα συνεδρίασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η τύχη του παιζόταν κορώνα – γράμματα: είχε παραπεμφθεί με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από το Σώμα, μετά το ακροδεξιό παραλήρημα στο Facebook, κατά το οποίο, μάλιστα, είχε αναρτήσει φωτογραφίες του Προέδρου της Δημοκρατίας (Παυλόπουλου) και του Πρωθυπουργού (Τσίπρα), με προσβλητικά σχόλια, καθώς και κρίσεις αβάσιμες για ενέργειες της Δικαιοσύνης.

Την μήνιν του κ. Καραφλού είχε προκαλέσει η ποινική δίωξη που είχε ασκήσει συνάδελφός του για αθλιότητες του χρυσαυγίτη βουλευτή Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση, μέσα στη Βουλή, ωθώντας τον να μιλά για «διατεταγμένη υπηρεσία». Η σε βάρος του προκαταρκτική πειθαρχική διαδικασία είχε εκκινήσει με παραγγελία τού τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή. Ηταν αντεισαγγελέας Εφετών ο κ. Καραφλός…

Αλλά ουδέποτε απολύθηκε. Αντιθέτως, ανέβηκε κι άλλο σκαλοπάτι στη δικαστική ιεραρχία και έτσι απολαμβάνει πλέον την αίγλη και την ισχύ του εισαγγελέα Εφετών, ανεβαίνει στην έδρα για υποθέσεις σοβαρότατες, όπως η υπόθεση Φιλιππίδη. Για να εκστομίσει όσα προαναφέρθηκαν και να γίνει ξανά πρωτοσέλιδο, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση την ώρα που βρισκόταν στην έδρα, εκπροσωπώντας την Πολιτεία, ασκώντας εν ονόματι του κράτους την κατηγορία.

Ερωτήματα

H περιγραφή του case study σταματά εδώ. Αναβλύζουν πια τα κρίσιμα ερωτήματα για κάθε λειτουργό (και είναι αρκετοί), που με τις πράξεις και τα λεγόμενά του, μόνο ζημία μπορεί να προκαλέσει στον θεσμό. Μήπως ήλθε η ώρα να πάψουν οι δικαστές να μοιράζουν συγχωροχάρτια σε συναδέλφους τους που δεν τιμούν το Σώμα; Στους κόλπους του γίνονται όλες οι κρίσεις, ούτε οι πολίτες ούτε η Πολιτεία εκφέρουν λόγο. Και οι εκθέσεις-«καρμπόν» από τις εκάστοτε Επιθεωρήσεις δίνουν και παίρνουν.

Μήπως πρέπει να «κλειδώσει» οριστικά πια το ζήτημα ουσιαστικής και πολύπλευρης αξιολόγησης των λειτουργών; Ποια «υψηλού επιπέδου» συμπεριφορά μπορεί να απαιτηθεί, χωρίς τα εχέγγυα των πεπραγμένων που τιμούν τον λειτουργό, της αδιατάρακτης πορείας, του επαγγελματισμού (εντιμότητας και αποτελεσματικότητας), της ψυχικής και διανοητικής συγκρότησής του; Ποιος θα οριοθετήσει την αυθαιρεσία του δικαστή, όταν απουσιάζει η μορφή αυτή λογοδοσίας;

Η αξιολόγηση είναι άλλωστε παράμετρος, δείκτης, που εξετάζει μεταξύ άλλων η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice), κατά την αποτίμηση των δικαστικών συστημάτων των κρατών-μελών.

Ας δούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, δεν έχει σημασία μόνον ο αριθμός των αποφάσεων που περαιώνει ένας δικαστής. Θέλουμε ταχύτητα, αλλά θέλουμε και σοβαρούς δικαστές. Μην υποτιμάμε τα ποιοτικά κριτήρια, είναι μείζονος σημασίας αυτά που σχετίζονται με την κοινωνική επάρκεια στο πλαίσιο άσκησης του λειτουργήματος, με την ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα, με τον σεβασμό των αρχών δεοντολογίας.

Φαίνεται κάτι να κινείται τον τελευταίο καιρό, με απολύσεις προσώπων που εκθέτουν τον θεσμό από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Θέλει, όμως, θάρρος και πυγμή ο πόλεμος με τους ακατάλληλους και όποιους τους υποστηρίζουν. Διαφορετικά, ούτε «ιστάμενη» ούτε «καθήμενη» Δικαιοσύνη θα έχουμε. Μόνον παράλυτη και απαξιωμένη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News