Ζιβανσί / Αποχαιρετισμός στον θρύλο της μόδας

Αφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον χώρο της μόδας, γράφοντας μια ιστορία που έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές. Οι λέξεις «στιλ» και «φινέτσα» παραπέμπουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο όνομά του. Το έργο του έδωσε στο απρόσιτο τον τόνο του προσιτού, αλλάζοντας τους συντελεστές της εξίσωσης. Η είδηση του θανάτου του γάλλου σχεδιαστή, στα 91 του χρόνια, πυροδοτεί συνειρμούς, ανασύρει μνήμες, φέρνει στο προσκήνιο τον πλούτο της σκέψης μιας χαρισματικής φυσιογνωμίας.

Εισήγε νέες έννοιες αναδιαμορφώνοντας με έναν πολύ δικό του τρόπο τον χάρτη της μόδας. Το ύφος που ακολουθούσαν οι δημιουργίες του δεν υπάκουε στον «νόμο» του ελιτισμού: έβρισκε απήχηση σε κάθε γυναίκα. Το φίνο μπόλιαζε με το απλό και το ιδιαίτερο με το καθημερινό.

Ο Ζιβανσί γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1927 στο Μποβέ της Γαλλίας και μεγάλωσε σε περιβάλλον με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ο παππούς του εργαζόταν ως καλλιτεχνικός διευθυντής σε εργαστήριο κατασκευής ταπετσαριών. Όταν ο μικρός, τότε, Ιμπέρ πέτυχε καλές επιδόσεις στα σχολικά μαθήματά του πήρε την άδεια από τον παππού του να μελετήσει σε βάθος την γκάμα υφασμάτων του.

Από μικρή ηλικία γνώριζε ότι με τη μόδα θα συνάψει σχέση ζωής. Ήταν δέκα ετών όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με το σχέδιο. Στην πορεία φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, ενώ σημείο εκκίνησης για την επαγγελματική σταδιοδρομία του αποτέλεσαν τα σχέδια για τον Ζακ Φαθ, το 1945.

Εχοντας αποκομίσει σημαντική εμπειρία από τον χώρο της μόδας, αποφάσισε το 1952 να ανοίξει το βήμα του, ιδρύοντας τον δικό του οίκο. Κατάφερε να αποσπάσει τον «τίτλο» του νεότερου σχεδιαστή της προοδευτικής σκηνής μόδας του Παρισιού, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Τα σχέδιά του ξεχώρισαν από την αρχή οδηγώντας πολλούς να μιλήσουν για τη γέννηση ενός νέου ταλέντου.

Σημαντική υποστηρικτής της μόδας Ζιβανσί και μούσα του η Οντρεϊ Χέπμπορν, η οποία γνωρίστηκε με τον μόδιστρο το 1953 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Σαμπρίνα». Ολη η γκαρνταρόμπα που φορούσε στις ταινίες της, μάλιστα, έφερε την υπογραφή του. Εποχή άφησε το μαύρο φόρεμα με το οποίο εμφανίστηκε η ηθοποιός στην πρώτη σκηνή της ταινίας «Πρόγευμα στο Τίφανις».

«Χάρη στα ρούχα του Ζιβανσί αισθανόμουν την απόλυτη ταύτιση με το πρόσωπο που υποδυόμουν» είχε δηλώσει η Χέπμπορν για τον σχεδιαστή ανασύροντας από τη μνήμη της στιγμές μιας φιλίας 40 ετών. Μιας φιλίας που βοήθησε τον Ζιβανσί να εδραιώσει το όνομά του στον χώρο της μόδας, του σινεμά, της Ιστορίας.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, είχε επισημάνει ότι η ηθοποιός έκανε τα ρούχα του να φαίνονται πιο ζωντανά.

Οι δημιουργίες του Ζιβανσί απασχόλησαν και τα φετινά βραβεία Όσκαρ: από το κόκκινο χαλί παρήλασαν αστέρες μεταξύ των οποίων ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν που φορούσε κοστούμι του οίκου.

Σε σημαντικό βαθμό το έργο του επηρέασε ο ισπανός σχεδιαστής Κριστόμπαλ Μπαλενθιάγα, τον οποίο θαύμαζε από την παιδική του ηλικία ο Ζιβανσί.

Ο θρύλος της μόδας που, για πάνω από μισό αιώνα, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της γαλλικής φινέτσας, «έντυσε», μεταξύ άλλων, τις Γκρέτα Γκάρμπο, Μαρλέν Ντίτριχ, Γκρέις Κέλι, Λορίν Μπακόλ και Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Τα ρούχα του Ζιβανσί φαίνονταν να είναι σχεδιασμένα για να ζει μια γυναίκα μέσα σε αυτά και όχι για να λειτουργούν σαν στολίδια. Σε ρόλο προπομπού βρέθηκε κατά την αναγέννηση της μόδας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργώντας φορέματα για όλες τις περιστάσεις, κομψές φούστες και μπλούζες. Εδινε έτσι τη δυνατότητα σε πολλές γυναίκες να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία μέσα σε μια γκάμα επιλογών που διευκόλυνε τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου στιλ.

Η συλλογή prêt-à-porter του Ζιβανσί πρωτοεμφανίστηκε το 1954, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα δημιούργησε το φημισμένο «balloon coat» και το φόρεμα «baby doll».

Το 1969, ξεκίνησε και μια γραμμή ανδρών. Από το 1976 έως το 1983, η αυτοκινητοβιομηχανία Ford προσέφερε μια «έκδοση Ζιβανσί» της σειράς αυτοκινήτων Continental Mark που ξεκίνησε το 1976 με το κουπέ Continental Mark IV και τελείωσε με το κουπέ και το σεντάν της Continental Mark VI.

Ο Οίκος Givenchy χωρίστηκε το 1981, με τη γραμμή αρωμάτων να πηγαίνει στον οίκο Veuve Clicquot, ενώ οκτώ χρόνια αργότερα το υποκατάστημα της μόδας αποκτήθηκε από την επιχείρηση Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

Από τον σχεδιασμό της μόδας ο Ζιβανσί αποσύρθηκε το 1995. Αμέσως επόμενος διάδοχός του στην κεφαλή της ετικέτας Ζιβανσί ήταν ο Τζον Γκαλιάνο.

«Ανάμεσα στους σχεδιαστές που εδραίωσαν καθοριστικά το Παρίσι από τη δεκαετία του ’50 στην κορυφή της παγκόσμιας μόδας, ο Ζιβανσί έδωσε στον δικό του οίκο μια ξεχωριστή θέση. Τόσο με τα μακριά επίσημα φορέματα όσο και με τα πρωινά ρούχα του, ήξερε να συνδυάζει δύο σπάνια προσόντα: να είναι καινοτόμος και διαχρονικός», δήλωσε ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του ομίλου LVMH.

Ο οίκος μόδας Ζιβανσί απέτισε φόρο τιμής στον ιδρυτή του χαιρετίζοντας μια «αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα στη γαλλική υψηλή ραπτική, σύμβολο της παριζιάνικης κομψότητας επί μισό και πλέον αιώνα. Ακόμη και σήμερα, η αντίληψη και η προσέγγισή του για τη μόδα ασκούν επιρροή. Το έργο του παραμένει το ίδιο ουσιώδες σήμερα όσο και τότε».

The House of Givenchy is sad to report the passing of its founder Hubert de Givenchy, a major personality of the world of French Haute Couture and a gentleman who symbolized Parisian chic and elegance for more than half a century. He will be greatly missed. pic.twitter.com/xapm0zSwDy

— GIVENCHY (@givenchy) March 12, 2018