«Ποτέ ξανά με τον Γούντι Αλεν» λέει (και) ο Μάικλ Κέιν

Αλλος ένας σταρ –και μάλιστα από τους θρυλικούς– εγκαταλείπει τον Γούντι Αλεν στον απόηχο των καταγγελιών της θετής του κόρης Ντίλαν Φάροου για σεξουαλική παρενόχληση. Δεν ήταν νέες οι καταγγελίες και μάλιστα ο Αλεν τις έχει αρνηθεί επανειλημμένα και αποτελεσματικά έως τώρα (επίσης δεν επρόκειτο επισήμως για τη θετή του κόρη, αλλά για τη θυγατέρα της συντρόφου του Μία Φάροου), όμως επανήλθαν στο προσκήνιο εξαιτίας της εκστρατείας #MeToo.

Πρώτα η Ντίλαν Φάροου διαμαρτυρήθηκε γιατί το Χόλιγουντ «χαρίστηκε» στον Γούντι Αλεν και έπειτα άρχισαν διάφοροι ηθοποιοί να καταφέρονται εναντίον του 81χρονου σήμερα σκηνοθέτη και να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν ξανά μαζί του –η περίπτωση του οσκαρικού Κόλιν Φερθ, μετά τις Μίρα Σορβίνο και Ρεμπέχα Χολ, ήταν έως τώρα η πιο χαρακτηριστική.

Τώρα όμως ήρθε η σειρά του 84χρονου Μάικλ Κέιν, ο οποίος είχε τιμηθεί με το πρώτο Οσκαρ της καριέρας του για τον ρόλο του στην ταινία του Αλεν «Η Χάνα και οι αδελφές της» (1986). Ο Κέιν δήλωσε κατηγορηματικά στην εφημερίδα The Guardian ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ξανά με τον Αλεν.

Σε ερώτημα για τον σκηνοθέτη, τον οποίο πολλοί ηθοποιοί αλλά και θαυμαστές τον έχουν κατακρίνει για την πορεία της ζωής του μετά το σκάνδαλο του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ο σερ Μάικλ είπε ότι έμεινε «εμβρόντητος» όταν άκουσε τις κατηγορίες.

«Είμαι υποστηρικτής του Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας κατά των Παιδιών (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) και έχω ισχυρές απόψεις για την παιδεραστία» είπε ο βρετανός ηθοποιός.

Πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό, επειδή μου αρέσει ο Γούντι και πέρασα καλά μαζί του. Δεν λυπάμαι που δούλεψα μαζί του, κάτι που έκανα με πλήρη αθωότητα, αλλά δεν θα ήθελα συνεργαστώ ξανά μαζί του, όχι».

Ο Αλεν πρόσφατα αρνήθηκε για άλλη μια φορά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που έκανε και πάλι η υιοθετημένη κόρη του Ντίλαν Φάροου, η οποία εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στις αρχές του χρόνου. Εκεί ισχυρίστηκε για μία ακόμα φορά ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον σκηνοθέτη και ότι οι ηθοποιοί που συνεργάζονται μαζί του «θα πρέπει να αποδεχτούν ότι είναι συνένοχοι με τη σιωπή τους».