Ο Σβαρτσενέγκερ και ο γιος που τιμά το όνομά του

Οταν η μητέρα σου ανήκει στην πολιτική οικογένεια των Κένεντι και ο πατέρας σου λέγεται Σβαρτσενέγκερ, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι κάποια στιγμή στην καριέρα σου θα βρεθείς αντιμέτωπος με υπόνοιες περί νεποτισμού – ειδικά όταν επιλέγεις ένα τόσο δημοσίως εκτεθειμένο επάγγελμα όπως αυτό του ηθοποιού.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 31χρονος σήμερα Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει διαφορετικό όνομα από εκείνο του διάσημου πατέρα του στο ξεκίνημα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, σε κοινή συνέντευξή του με τον Αρνολντ για το κινηματογραφικό περιοδικό Variety, ο ηθοποιός αναφέρει ότι προβληματιζόταν για πιθανή χρήση ψευδώνυμου.

Απευθυνόμενος προς τον πατέρα του λέει με ζηλευτή ειλικρίνεια: «Μου πήρε λίγο χρόνο για να φθάσω σε ένα σημείο όπου ανησυχούσα λιγότερο για την πιθανότητα να ζω στη σκιά σου, και περισσότερο για τη θέλησή μου να κάνω καριέρα με τους δικούς μου όρους».

Ο Πάτρικ, ο οποίος είναι εξαιρετικός ως ένας εκ των πρωταγωνιστών του τρίτου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς «The White Lotus», είναι πλέον ένας καθιερωμένος ερμηνευτής. Η επιτυχία του, μάλιστα, ήταν κάτι που δεν περίμενε ο διάσημος πατέρας του. «Η ερμηνεία σου με εξέπληξε απίστευτα. Δεν σε αναγνώρισα – έμεινα έκπληκτος. Πώς νιώθεις για αυτή τη μεγάλη επιτυχία;», τον ρωτάει ο Αρνολντ.

«Σε ευχαριστώ πολύ», απαντά ο μάλλον τρακαρισμένος Πάτρικ. «Αυτή είναι μια σουρεαλιστική στιγμή για μένα, γιατί όσο κι αν μιλάμε μεταξύ μας, δεν θα κάναμε ποτέ μια 45λεπτη συζήτηση για την υποκριτική», συμπληρώνει, με τον 77χρονο πατέρα να δηλώνει χαρούμενος που ο γιος του κράτησε το όνομά του, «γιατί τώρα μπορώ να λάβω τα εύσημα».

«Μπήκες σε μια πολύ μικρή λίστα ανθρώπων που κράτησαν τα διάσημα ονόματά τους, όπως η Τζέιμι Λι Κέρτις, που πιστεύω ότι είναι μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς στην ιστορία του θεάματος», λέει χαρακτηριστικά ο Αρνολντ, ο οποίος έχει συμπρωταγωνιστήσει με την κόρη της Τζάνετ Λι και του Τόνι Κέρτις στην ταινία «Αληθινά ψέμματα» το 1994. «Αν δείξεις ότι διαθέτεις ουσιαστικό ταλέντο, μπορείς να απαλλαγείς από όλη αυτή την ιδέα περί νεποτισμού», συμπληρώνει.

Ο Πάτρικ, ο οποίος ερμήνευσε τον ρόλο του αυθάδη και κακομαθημένου Σάξον Ράντλιφ στην εξαιρετική τηλεοπτική σειρά, αποκάλυψε ότι ο δημιουργός και σκηνοθέτης της, Μάικ Γουάιτ, ανησυχούσε για την επιλογή του λόγω του «βάρους» που κουβαλούσε ο νεαρός ηθοποιός έχοντας «επιτυχημένους γονείς». Η μητέρα του Πάτρικ είναι η Μαρία Σράιβερ, ανιψιά του προέδρου Τζον Κένεντι και του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία πήρε διαζύγιο από τον Αρνολντ το 2021.

Ο γηραιότερος Σβαρτσενέγκερ αποκαλύπτει στη συνέντευξη ότι ο γιος του δεν του έχει ζητήσει ποτέ συμβουλές υποκριτικής – πόσο μάλλον να καλέσει ένα στούντιο ή έναν ατζέντη για λογαριασμό του. Οι δυο τους δεν έχουν ακόμη διασταυρωθεί ερμηνευτικά, αλλά μοιράζονται κάτι κοινό. Αναφερόμενος στην εναρκτήρια σκηνή του «Εξολοθρευτή», όπου ο Αρνολντ εμφανίζεται ολόγυμνος, ο Πάτρικ σημειώνει: «Αυτό το έκανα και εγώ».

Ο Σβαρτσενέγκερ δηλώνει ότι σοκαρίστηκε ελαφρώς όταν είδε στο πρώτο πλάνο του πρώτου επεισοδίου του «The White Lotus» τον Πάτρικ να εμφανίζεται με τα οπίσθιά του εκτεθειμένα – και στο επόμενο πλάνο το πέος του γιου του. «Σκέφτηκα, τι συμβαίνει εδώ; Αυτό είναι τρελό!», λέει στο Variety, αλλά αμέσως συμπληρώνει: «Μετά σκέφτηκα ότι είχα κάνει ακριβώς το ίδιο στο “Κόναν ο Βάρβαρος” και στον “Εξολοθρευτή”, οπότε δεν έχει νόημα να ενοχλούμαι».

Προσθέτει χιουμοριστικά προς τον Πάτρικ ότι «το πραγματικό σοκ ήταν όταν συνειδητοποίησα ότι ακολούθησες τα βήματά μου τόσο πιστά». Στη διάρκεια της συζήτησης, που έγινε στο πλαίσιο της ενότητας «Ηθοποιοί για Ηθοποιούς» του Variety, ο Αρνολντ αποκαλύπτει επίσης ότι είχε ανησυχίες σχετικά με την εκφώνηση της αδιαμφισβήτητα πιο διάσημης ατάκας του στις ταινίες της σειράς «Εξολοθρευτής» – το περίφημο «I’ll be back».

Ο αυστριακής καταγωγής σταρ λέει πως είπε στον σκηνοθέτη των δύο πρώτων ταινιών, Τζέιμς Κάμερον, ότι δεν του άρεσε η συγκεκριμένη ατάκα, προσθέτοντας: «Είναι απλώς περίεργο για έναν γερμανόφωνο ηθοποιό να χρησιμοποιεί τη σύντμηση “I’ll be back”, αντί για το κανονικό “I will be back”».

Ωστόσο ο Κάμερον επέμεινε λέγοντάς του: «Δηλαδή προσπαθείς να μου πεις πώς να γίνω καλύτερος συγγραφέας; Εγώ δεν σου λέω να γίνεις καλύτερος ηθοποιός. Απλά πες την ατάκα όπως την έχω γράψει. Αν θες να κάνουμε δέκα λήψεις επειδή νιώθεις ανασφάλεια γι’ αυτό, θα τις κάνουμε. Αλλά μην αλλάζεις το σενάριό μου». Τα υπόλοιπα είναι κινηματογραφική ιστορία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News