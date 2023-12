Τα ξένα ΜΜΕ μετρούν ελληνικά πλοία με πετρέλαιο του Πούτιν

Ελληνικά πλοία που περνούν ανοιχτά της Καλαμάτας μεταφέροντας πετρέλαιο του Πούτιν καταγράφουν στα ρεπορτάζ τους διεθνή Μέσα όπως οι Financial Times και το Bloomberg.

Το συμπέρασμα και των δύο Μέσων είναι ότι οι δυτικές κυρώσεις κατά του μεταφερόμενου δια θαλάσσης πετρελαίου της Ρωσίας δεν είναι αποτελεσματικές. Και ότι στην παραβίασή τους συμμετέχουν και ελληνικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρα πλοία.

Το Bloomberg αναφέρεται από την πλευρά του στις μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοικτά της Καλαμάτας με στόχο την αποφυγή των διεθνών κυρώσεων κατά τη μεταφορά του αργού της Ρωσίας προς την Ινδία ή την Κίνα.

Oil from Russia is being delivered to China and India after being secretly transferred between tankers off southern Greece. @AlaricN spots one of the world’s most notorious vessels in the Laconian Gulf. More on Bloomberg Investigates: https://t.co/cw3U5BbOQU pic.twitter.com/x89HW2IGBf

— Bloomberg (@business) December 9, 2023