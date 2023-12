Τα φιλαράκια του Πούτιν στην Αμερική

Ο αρθρογράφος των Financial Times (FT) Εντουαρντ Λους παρατηρεί πώς άλλαξε στάση το κατεστημένο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά το δράμα της Ουκρανίας: «Πριν από έναν χρόνο συζητούσε τον διαμελισμό της Ρωσίας και την παραπομπή του Βλαντίμιρ Πούτιν σε δίκη για εγκλήματα πολέμου. Σήμερα, καθώς το Καπιτώλιο αμφιταλαντεύεται για την υποστήριξη της Ουκρανίας, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για την κατάρρευση της Δυτικής Ευρώπης»

Σημειώνοντας πως «η νηφαλιότητα βρίσκεται σε έλλειψη», ο Λους παραδέχεται πάντως ότι η επιδείνωση του κλίματος στηρίζεται σε πραγματικές εκτιμήσεις: η χερσαία σύγκρουση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση του Πούτιν, εκτός αν η Δύση καταφέρει να διατηρήσει την υποστήριξή της προς το Κίεβο.

Ο στόχος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία παραμένει, από την αρχή θα έλεγε κανείς, διττός:

♦ Να μπορέσει η Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

♦ Να αποφύγουν οι ΗΠΑ την εμπλοκή σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Λους υποστηρίζει στους FT ότι ο Μπάιντεν υπερεκτίμησε από την αρχή τις πυρηνικές κόκκινες γραμμές (και απειλές) του Πούτιν. Ως αποτέλεσμα αυτού, η Ουκρανία εξακολουθεί να υπερασπίζεται τον εαυτό της με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη. Από την πλευρά του, ο Πούτιν εκμεταλλεύεται τώρα την κόπωση της Ουκρανίας από τη στάση των ΗΠΑ, για να προσπαθήσει να απενεργοποιήσει και το άλλο της χέρι.

Παράλληλα, «ο αυτοκράτορας της Ρωσίας μπορεί να βασιστεί σε έναν όλο και πιο τολμηρό στρατό αμερικανών συμπαθούντων για να τον βοηθήσει. Σε αυτούς περιλαμβάνεται το πλούσιο ίδρυμα Heritage Foundation, το οποίο αποκαλούνταν συντηρητικό, αλλά τώρα θα μπορούσε περιγραφεί καλύτερα ως σκληρό δεξιό και λαϊκιστικό» συνεχίζει ο αρθρογράφος.

Το Heritage έχει αγκαλιάσει την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν, η οποία ασκεί ανοικτά πιέσεις στους Ρεπουμπλικανούς για να εμποδίσουν τη νέα χρηματοδότηση για την Ουκρανία. «Οι Ρεπουμπλικανοί είναι διχασμένοι ανάμεσα σε ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας και σε ένα μείγμα απομονωτισμού και απροκάλυπτων πουτινιστών». Ο Τζέι Ντι Βανς, γερουσιαστής από το Οχάιο, αποτελεί ένα μείγμα των δύο τελευταίων.

«Εχετε κάποιους ανθρώπους σε αυτή την πόλη που λένε ότι πρέπει να κόψουμε την κοινωνική ασφάλιση και να ρίξουμε τους παππούδες μας στη φτώχεια. Γιατί; Για να μπορέσει ένας από τους υπουργούς του Ζελένσκι να αγοράσει ένα μεγαλύτερο γιοτ;» δήλωσε ο Βανς αυτή την εβδομάδα.

O λαϊκιστής γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, Τζέι Ντι Βανς (αριστερά), συζήτησε αυτή την εβδομάδα με τον περιβόητο Στιβ Μπάνον, άλλοτε σύμβουλο του Τραμπ, στο πλαίσιο του podcast War Room:

🚨TUNE IN: Senator @JDVance1 is in the War Room with Steve Bannon pic.twitter.com/KYMXGkp3GD

— William Martin (@wsmartin218) December 11, 2023