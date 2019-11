Πώς μια 17χρονη Αμερικανίδα έκανε «άνω κάτω» το TikTok

Ολα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη Φερόζα Αζίζ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο κατέκρινε την κυβέρνηση της Κίνας για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στη μουσουλμανική μειονότητα Ουιγκούρ.

Το «επίμαχο» βίντεο έγινε γρήγορα viral «αναγκάζοντας» το TikTok (ανήκει στον κινεζικό κολοσσό ByteDance) να το κατεβάσει και στην συνέχεια να μπλοκάρει τον λογαριασμό της Αζίζ.

Παρά τον άτσαλο χειρισμό της κατάστασης ο εκπρόσωπος της εταιρείας στις ΗΠΑ Ερικ Χαν έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «το TikTok δεν ασκεί την ίδια πολιτική εντός και εκτός συνόρων», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκτός Κίνας δεν υπάρχει λογοκρισία στο περιεχόμενο που ανεβαίνει στην πλατφόρμα.

Ο Χαν τόνισε επίσης ότι ο λόγος που οδήγησε στο μπλοκάρισμα του λογαριασμού της Αζίζ ήταν ένα παλαιότερο βίντεο που είχε ανεβάσει, στο οποίο υπήρχε μια φωτογραφία του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

«Καταλαβαίνουμε ότι επρόκειτο για σάτιρα, αλλά οι κανόνες της πλατφόρμας είναι πολύ αυστηροί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τρομοκρατία», είπε κλείνοντας ο Χαν.

Από την πλευρά της η 17χρονη, μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι «η ερμηνεία των γεγονότων από πλευράς TikTok δεν πείθει κανέναν, διότι πολύ απλά το βίντεο στο οποίο αναφέρεται η εταιρεία (με τον Μπιν Λάντεν) είχε δημοσιευτεί πριν από μήνες σε άλλο λογαριασμό μου ο οποίος έχει διαγραφεί».

Η εταιρεία ByteDance στην οποία ανήκει η εφαρμογή TikTok, ύστερα από τις διαστάσεις που πήρε το θέμα αποφάσισε να ξανανοίξει τον λογαριασμό της Αζίζ, η οποία έσπευσε να ενημερώσει τους ακολούθους της στο Twitter: «το TikTok μου έδωσε πίσω τον λογαριασμό μου και ζήτησε συγνώμη δημοσίως. Τώρα το εάν πιστεύω ότι μου μπλόκαραν τον λογαριασμό λόγω του βίντεο που είχα ανεβάσει παλαιότερα είναι άλλη υπόθεση. Δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση το ότι όλα συνέβησαν αφότου ανέβασα το βίντεο για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων Ουιγκούρ».

UPDATE: tik tok has issued a public apology and gave me my account back. Do I believe they took it away because of a unrelated satirical video that was deleted on a previous deleted account of mine? Right after I finished posting a 3 part video about the Uyghurs? No. pic.twitter.com/ehUpSJiyy1

— feroza.x (@x_feroza) November 27, 2019