Οσοι «ανθίζουν» αργά ξεπερνούν τα παιδιά-θαύματα

Μια μελέτη με επίκεντρο κορυφαίους επαγγελματίες σε τομείς που κυμαίνονται από τη θεωρητική φυσική μέχρι τον αθλητισμό διαπίστωσε ότι η πρώιμη ακτινοβολία δεν αποτελεί προϋπόθεση για το μεγαλείο στην ενηλικίωση – στην πραγματικότητα, μπορεί ακόμη και να σταθεί εμπόδιο!

Η έρευνα που παρουσιάζουν οι Times του Λονδίνου εξέτασε τομείς όπως ο αθλητισμός, η μουσική και το σκάκι, και βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη άνω των 34.000 κορυφαίων επαγγελματιών – μεταξύ των οποίων βραβευμένοι με Νομπέλ και Ολυμπιονίκες.

Τα παιδιά που ξεχώρισαν νωρίς στη ζωή τους συνήθως δεν ήταν οι ενήλικες που έφτασαν στην κορυφή του κλάδου τους. Σε πολλούς τομείς, μόλις περίπου το 10% των παιδιών-θαυμάτων κατάφεραν να γίνουν επαγγελματίες παγκόσμιας κλάσης αργότερα στη ζωή τους.

Πολλοί από τους κορυφαίους ενήλικες δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακοί όταν ήταν νέοι. Σε σύγκριση με συνομηλίκους τους που κατέληξαν να είναι απλώς εξαιρετικοί και όχι μοναδικοί, οι μελλοντικοί σπουδαίοι άνθρωποι συχνά είχαν χειρότερες επιδόσεις στα πρώτα τους χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους κορυφαίους ενήλικες αθλητές δεν είχαν επιλέξει κάποιο εξειδικευμένο άθλημα κατά την παιδική τους ηλικία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science από ερευνητές του γερμανικού Πανεπιστημίου του Καϊζερσλάουτερν-Λαντάου, καταδεικνύει ότι η παραδοσιακή εικόνα του παιδιού-θαύματος –της μικροσκοπικής μαθηματικής ιδιοφυΐας, του μετρ της σκακιέρας ή του νήπιου με το βιολί– δεν είναι αντιπροσωπευτική της ενήλικης διαδρομής τους. Πολλοί από αυτούς ακολούθησαν πιο αργές και πολύ πιο κυκλικές διαδρομές.

Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, για παράδειγμα, δεν ξεχώριζε από άλλους μαθητές υψηλών επιδόσεων της ηλικίας του. Οι συγκλονιστικές επιστημονικές ανακαλύψεις του ακολούθησαν χρόνια ανάπτυξης και ευρείας πνευματικής περιέργειας – όχι την πρώιμη εξειδίκευσή του. Ομοίως, στα 15 του ο Μάικλ Τζόρνταν απέτυχε να ενταχθεί σε σχολική ομάδα μπάσκετ γιατί θεωρούνταν πολύ κοντός. Ως παιδί λάτρευε το μπέιζμπολ, ενώ έπαιζε και αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Τα ευρήματα αυτά συγκρούονται με ορισμένες δημοφιλείς θεωρίες. Ο Μάλκολμ Γκλάντγουελ, αμερικανός συγγραφέας μπεστ σέλερ, υποστηρίζει ότι η άριστη γνώση είναι κυρίως θέμα συσσώρευσης τεράστιων ποσοτήτων στενά εστιασμένης γνώσης και πρακτικής. Ο πολυαναφερόμενος κανόνας του των «10.000 ωρών» ενθαρρύνει την ενασχόληση από μικρή ηλικία, την εξειδίκευση από νωρίς και την αδιάκοπη εξάσκηση.

Οι συγγραφείς της μελέτης συμφωνούν ότι η εξάσκηση παίζει σημαντικό ρόλο. Τα παιδιά-θαύματα τείνουν να εξειδικεύονται γρήγορα, να εξασκούνται εντατικά σε έναν τομέα και να προοδεύουν άμεσα. Ωστόσο όσα από αυτά έγιναν τελικά ενήλικες παγκόσμιας κλάσης, συνήθως ακολουθούσαν μια λιγότερο άμεση πορεία. Απέκτησαν εξειδίκευση αργότερα στη ζωή τους και αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στην εξάσκηση, κάνοντας και άλλα πράγματα στην πορεία.

Κορυφαίοι αθλητές όπως ο Τζόρνταν συχνά συμμετείχαν σε πολλά σπορ όταν ήταν νέοι. Οι νομπελίστες είναι πιο πιθανό, σε σχέση με τους λιγότερο τιμημένους συνομηλίκους τους, να εξερευνούν διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς ή ακόμα και δραστηριότητες εκτός επιστήμης. Οι μεγάλοι συνθέτες συνήθως επωφελούνται από την τριβή τους με διαφορετικά μουσικά στυλ, αντί της αυστηρής προσκόλλησης σε ένα συγκεκριμένο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, «η επίδοση παγκόσμιας κλάσης στους ενήλικες σχετίζεται με την περιορισμένη πρακτική εξάσκηση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο κατά την παιδική ηλικία, την αυξημένη διεπιστημονική εξάσκηση και τη σταδιακή πρόοδο στα πρώτα χρόνια της ζωής τους».

Η έρευνα δεν υποστηρίζει ότι η επιτυχία έρχεται χωρίς προσπάθεια, ούτε πως όσοι έφτασαν νωρίς σε υψηλά επίπεδα δεν συνέχισαν να πετυχαίνουν αξιοσημείωτα πράγματα. Ωστόσο τα ευρήματά της θέτουν κάποια άβολα ερωτήματα σχετικά με το διάσημο βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης, επισημαίνουν οι Times.

Ο εξαναγκασμός των 16χρονων μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο να περιορίσουν τις σπουδές τους σε τρία εξειδικευμένα επίπεδα κορυφαίας ειδίκευσης ανταμείβει όσους έχουν έντονο το αίσθημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά επιφέρει κόστος σε πολύ περισσότερους που θα επωφελούνταν από την περιήγησή τους σε μια ευρύτερη ποικιλία θεμάτων.

Αν ο στόχος είναι η μακροπρόθεσμη αριστεία, η μείωση της εστίασης στην εφηβεία φαίνεται επικίνδυνο στοίχημα. Αντιθέτως, μερικές λάθος στροφές πριν ο μαθητής βρει αυτό στο οποίο είσαι καλός, ίσως να μην είναι κακό – στην πραγματικότητα ίσως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αγγίξει το μεγαλείο στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News