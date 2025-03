Οι γυναίκες του Πούτιν βγαίνουν από τις σκιές για να διεκδικήσουν τη διαδοχή

Επί δεκαετίες πολλοί γνώριζαν διάφορα για την προσωπική ζωή και τον πολύ στενό κύκλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο παρίστανε ότι η σύντροφός του, τα παιδιά τους, οι μεγαλύτερες κόρες του και διάφορα άλλα πρόσωπα απλώς δεν υπήρχαν. Τώρα, γράφουν οι Times του Λονδίνου, οι «γυναίκες του Πούτιν», είτε πρόκειται για στενές συγγενείς είτε για τη σύντροφό του ή τις κόρες του, βγαίνουν από την αφάνεια και διεκδικούν δυναμικά μια περίοπτη θέση στο προσκήνιο και στο σύστημα εξουσίας του «τσάρου» Βλαντ.

Η 52χρονη Ανα Τσιβίλεβα είναι κόρη του Γεβγκένι Πούτιν, εξαδέλφου του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτό, επεσήμαναν κάποιοι δηκτικά, ήταν και το μοναδικό προσόν της όταν της ανατέθηκε, τον περασμένο Ιούνιο, η θέση της αναπληρώτριας υπουργού Αμυνας της χώρας και μάλιστα εν μέσω πολέμου. Η Τσιβίλεβα είναι ένα από τα πολλά μέλη της οικογένειας του Πούτιν που ανέλαβαν, τον τελευταίο χρόνο, θέσεις υψηλού προφίλ, καθώς ο πόλεμος επιτάχυνε τη διολίσθηση της Ρωσίας στον νεοτσαρισμό.

Ο κραυγαλέος νεποτισμός του διορισμού της Τσιβίλεβα δοκίμασε «ακόμη και τη ρωσική ανοχή στη διαφθορά», σημείωσε έκθεση πληροφοριών του βρετανικού υπουργείου Αμυνας

Η απειρία της Τσιβίλεβα φάνηκε τον Δεκέμβριο, όταν, εμφανιζόμενη ενώπιον της Κρατικής Δούμας, αποκάλυψε κατά λάθος ότι τουλάχιστον 48.000 ρώσοι στρατιώτες αγνοούνταν στην Ουκρανία. Στη συνέχεια επικρίθηκε διακριτικά επειδή αποκάλυψε ένα κρατικό μυστικό.

«Σας παρακαλώ, μην αναφέρετε πουθενά αυτούς τους αριθμούς», της είπε ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Αμυνας. «Πρόκειται για απόρρητες και αρκετά ευαίσθητες πληροφορίες. Και όταν συντάξουμε τα τελικά έγγραφα, αυτοί οι αριθμοί δεν πρέπει να εμφανίζονται πουθενά».

Αυτή την εβδομάδα η Τσιβίλεβα προκάλεσε περαιτέρω αμηχανία στο Κρεμλίνο, καθώς ήρθε στο φως έρευνα του Agentstvo, ενός ανεξάρτητου ρωσικού ΜΜΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες κάνουν δωρεές σε ένα ίδρυμα βετεράνων, με αντάλλαγμα μικρότερες ποινές. Το ίδρυμα υποστηρίζεται από το κράτος και η Τσιβίλεβα είναι πρόεδρός του.

Η Τσιβίλεβα, ψυχίατρος στο επάγγελμα, είναι παντρεμένη με τον Σεργκέι Τσιβίλεφ, τον υπουργό Ενέργειας και Κυβερνήτη της πλούσιας σε άνθρακα περιοχής του Κεμέροβο. Είναι επίσης ιδιοκτήτρια μεριδίου 70% στην εταιρεία εξόρυξης άνθρακα Kolmar Group. Τον Ιούνιο του 2022, η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στην Τσιβίλεβα, λέγοντας ότι «επωφελήθηκε σημαντικά από τη σχέση της με τον Πούτιν».

Δέκα ημέρες πριν από τον διορισμό της Τσιβίλεβα ως αναπληρώτριας υπουργού Αμυνας, συνεχίζουν οι Times, οι δύο κόρες του Πούτιν, η 39χρονη Μαρία Βοροντσόβα και η 38χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα, εκφώνησαν ομιλίες στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ένα σημαντικό γεγονός για τη ρωσική ελίτ.

Τον Ιανουάριο, η Βοροντσόβα, η οποία είναι ενδοκρινολόγος, έδωσε επίσης μια εξαιρετικά σπάνια συνέντευξη στην οποία μίλησε για την αξία που προσδίδει η Ρωσία στην ανθρώπινη ζωή. Η σύνδεσή της με τον πρόεδρο δεν αναφέρθηκε καν, καθώς ο Πούτιν δεν αναγνώρισε ποτέ τη Βοροντσόβα και την Τιχόνοβα ως κόρες του.

Ο Μαρκ Γκαλεότι, συγγραφέας του βιβλίου «We Need to Talk about Putin» (Πρέπει να μιλήσουμε για τον Πούτιν), είπε ότι η αυξανόμενη δημόσια προβολή των μελών της οικογένειας Πούτιν είναι λιγότερο μια προσπάθεια δημιουργίας διαδόχου και περισσότερο ένα «αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ολοένα και πιο προσωποκεντρικής φύσης του συστήματος», το οποίο έχει γίνει όλο και πιο τσαρικό μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Εάν αυτοί οι συγγενείς δεν επιθυμούν να ζήσουν τη ζωή τους μέσα σε επιχρυσωμένα κλουβιά, φυσικά θα αρχίσουν να προσπαθούν να χτίσουν την καριέρα και τα προφίλ τους», είπε ο Γκαλεότι στους Times. «Και βέβαια, σε ένα σύστημα όπως αυτό, η καριέρα και το προφίλ τους θα ενισχυθούν από τη σύνδεσή τους με τον κοσμικό Τσάρο. Στην πραγματικότητα το αφύσικο ήταν η προσπάθεια που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια να κρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι στο σκοτάδι».

Η Ελιζαβέτα Φοκτ, δημοσιογράφος στο BBC News Russian, η οποία έχει ερευνήσει εκτενώς την οικογένεια του Πούτιν, είπε ότι «ο πόλεμος ήταν ο κατάλληλος αντιπερισπασμός που επέτρεψε στους συγγενείς του να βγουν από τις σκιές». Σε άρθρο για το Carnegie Politika, έγραψε: «Ποιος έχει χρόνο να ασχοληθεί με τη διαφθορά εν μέσω της αντιπαράθεσης της Ρωσίας με τη Δύση και της ανακατάληψης πόλεων στο Ντονμπάς;»

Η 41 ετών Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκης, με την οποία ο Πούτιν λέγεται ότι έχει έως και τέσσερα παιδιά, είναι ακόμη μια γυναίκα από το περιβάλλον του που εμφανίστηκε πρόσφατα στο προσκήνιο. Η σχέση της με τον πρόεδρο ήταν κοινό μυστικό επί περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου η ίδια ήταν απούσα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, από τότε που ίδρυσε, με γενναιόδωρη κρατική υποστήριξη, τη δική της ακαδημία ρυθμικής γυμναστικής, Heavenly Grace, το 2022, η Καμπάεβα άρχισε να εμφανίζεται συχνότατα στην εθνική τηλεόραση, σύμφωνα με τους Times. Πέρυσι, προπονούσε η ίδια την ομάδα της ακαδημίας της, στους αγώνες των Brics, στο Καζάν.

Οι αγώνες την έφεραν αντιμέτωπη με την Εθνική Ρωσίας, την οποία προπονούσε η πρώην προπονήτρια της Καμπάεβα, Ιρίνα Βίνερ. Οι εντάσεις αυξήθηκαν μεταξύ των δύο γυναικών όταν οι κριτές ονόμασαν τη Μαρία Μπορίσοβα, μια γυμνάστρια από την ακαδημία της Καμπάεβα, ως νικήτρια έναντι της μαθήτριας της Βίνερ, Λάλα Κραμαρένκο.

Σύμφωνα με έναν θεατή που μίλησε στο BBC, η Βίνερ φώναξε στην Καμπάεβα από την κερκίδα: «Στο διάολο η Μαρία σου!». Η Βίνερ πιθανώς έχει μετανιώσει για το ξέσπασμά της: τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της προπονήτριας της Εθνικής Ρωσίας, ύστερα από 24 χρόνια.

