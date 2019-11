Είναι όντως «μάρτυρας του καπιταλισμού» η Τέιλορ Σουίφτ;

Το βράδυ της Κυριακής κατά την τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (American Music Awards – AMAs) η 29χρονη Τέιλορ Σουίφτ ανακηρύχθηκε όχι μόνον Καλλιτέχνης της Χρονιάς, αλλά και Καλλιτέχνης της Δεκαετίας – ενώ με τα έξι βραβεία που κέρδισε κατά τη φετινή διοργάνωση έφθασε τα 29 συνολικά, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μάικλ Τζάκσον ο οποίος κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του είχε τιμηθεί με 24 AMAs.

Η παρουσία, ωστόσο, της αμερικανίδας τραγουδίστριας στο Microsoft Theater του Λος Αντζελες επισκιάστηκε από τη διαμάχη της με τον μάνατζερ νέων ταλέντων Σκούτερ Μπράουν και την πρώην δισκογραφική της εταιρεία με αφορμή τα δικαιώματα χρήσης των τραγουδιών των πρώτων έξι άλμπουμ της.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Σουίφτ κατηγόρησε τον Μπράουν ότι δεν της επιτρέπει να ερμηνεύσει κάποια από τα τραγούδια της στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων. Συγχρόνως ζήτησε από τους 122 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram να δηλώσουν στον κ. Μπράουν πώς αισθάνονται για αυτό. Αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι δέχτηκε ακόμα και απειλές κατά της ζωής, της δικής του αλλά και των μελών της οικογένειάς του, εκείνος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της εξεύρεσης μιας συμβιβαστικής λύσης. Το βράδυ της Κυριακής η Σουίφτ απέφυγε να θίξει άμεσα το ζήτημα, αναφέροντας γενικά και αόριστα πως η μουσική βιομηχανία «είναι πραγματικά περίεργη».

Unfortunately, @TaylorSwift13 is one of many whose work has been threatened by a private equity firm. They’re gobbling up more and more of our economy, costing jobs and crushing entire industries. It’s time to rein in private equity firms—and I’ve got a plan for that. https://t.co/r2UD4CT1Ba

— Elizabeth Warren (@ewarren) November 16, 2019