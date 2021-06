Αυτοί που κάνουν μαγικά σε εσωτερικούς χώρους

Η πολυτελής έκδοση «By Design: The Best Contemporary Interior Designers», που μόλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Phaidon, είναι ένα λεύκωμα, που σίγουρα θα κοσμήσει μερικά από τα πιο κομψά σαλόνια του κόσμου.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται δημιουργίες περισσότερων από 100 interior designers. Από αυτούς διαλέξαμε μερικούς από τους πιο διάσημους σχεδιαστές διεθνώς και σας παρουσιάζουμε επιτυχημένους χώρους τους.

Dimorestudio

Οι Μπριτ Μοράν και Εμιλιάνο Σάλτσι, γνωστοί ως Dimorestudio, είναι οι σταρ του design στο Μιλάνο, με επιρροή που απλώνεται σε όλο τον κόσμο, χάρη σε ένα μείγμα ιστορικών αναφορών, σύγχρονου design και μιας εκλεπτυσμένης χρωματικής παλέτας, που μοιάζει νοσταλγικά οικείο και ταυτόχρονα πολύ μοντέρνο. Αγαπημένοι στον κόσμο της μόδας, οι Μοράν και Σάλτσι διαθέτουν ένα διευρυμένο πελατολόγιο που περιλαμβάνει τους οίκους Dior, Lanvin και Fendi, για τους οποίους σχεδίασαν ένα διαμέρισμα για τη διασκέδαση VIP πελατών.

Κιτ Κέμπ

Αν σκεφτείτε έναν εξαιρετικά άνετο χώρο με διαφορετικά χρώματα και τουλάχιστον τρία διαφορετικά μοτίβα (πιθανώς όλα σε μια πολυθρόνα), συνδυασμένα με φροντίδα από κάποιον ειδικό, τότε το πιθανότερο είναι ότι σας έχει έρθει στο μυαλό κάποια δουλειά της Κιτ Κεμπ. Τα ξενοδοχεία του ομίλου Firmdale, τον οποίο ίδρυσε η Κιτ το 1985, μαζί με τον σύζυγό της Τιμ, έγιναν γνωστά για τον χαρακτηριστικό συνδυασμό υφασμάτων, ταπετσαριών και έργων τέχνης. Εκτός όμως από τα ξενοδοχεία η Κεμπ αναλαμβάνει επίσης project διακόσμησης ιδιωτικών κατοικιών. Το σαλόνι, που δημιούργησε για έναν πελάτη της στο Λονδίνο, συνδυάζει πολυθρόνες με γεωμετρικά σχέδια, μια ταπετσαρία ιαπωνικής αισθητικής, έργα τέχνης και ένα χαλί αντίκα. Πρόκειται για ένα απροσδόκητο μείγμα αντικειμένων, που δημιουργεί ένα χαρούμενο περιβάλλον, χάρη στην ικανότητα της Κιτ Κεμπ να συνδυάζει με επιτυχία ανόμοια πράγματα.

Humbert & Poyet

Εάν είστε οπαδός των social media, το πιθανότερο είναι ότι έχετε δει δουλειά των Εμίλ Αμπέρ και Κριστόφ Πουαγιέ με έδρα το Μονακό. Οι εξαιρετικά ινσταγκραμικοί χώροι των Humbert & Poyet συνδυάζουν glamour και πολυτέλεια με τον πολύ μοντέρνο σχεδιασμό. Η σφραγίδα τους έχει μια σύγχρονη αισθητική με κλασικά υλικά όπως πέτρα, ξύλο και μέταλλο. Οι Αμπέρ και Πουαγιέ έχουν επίσης το ταλέντο να χρησιμοποιούν εντυπωσιακά μοτίβα και υφές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κυριαρχούν στον χώρο.

Κέλι Γουέρστλερ

Η δουλειά της Κέλι Γουέρστλερ σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1990 έγινε η αιχμή του δόρατος ενός σχεδιαστικού κινήματος για ξενοδοχεία και εσωτερικούς χώρους κατοικιών, που απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Η εκλεπτυσμένη άποψή της για το glamour του Χόλιγουντ ανανεώνει στην ουσία το στiλ Midcentury Modern, της λιτής αρχιτεκτονικής, που επικράτησε στα μέσα του 20 αιώνα. Το καθιστικό μιας ιδιωτικής κατοικίας στο Μαλιμπού φέρει πολλά από τα στοιχεία της υπογραφής της Γουέρστλερ: μάρμαρο, μέταλλο, γεωμετρικά σχέδια και ένα look που συνδυάζει απαλές καμπύλες με καθαρές γραμμές, παστέλ χρώματα με μαύρες πινελιές, και κομψές art-deco αναφορές με τη χαλαρή πολυτέλεια της Καλιφόρνιας.

Studioilse

Πρώτη διευθύντρια του βρετανικού Elle Decoration UK το 1989, η Ιλζε Κρόουφορντ άνοιξε το 2001 το δικό της γραφείο διακόσμησης, αναλαμβάνοντας το interior design πολυτελών ξενοδοχείων και ιδιωτικών κατοικιών σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη δουλειά της σε ξενοδοχείο ήταν η διακόσμηση του «Babington House», ενώ επίσης σχεδίασε τους εσωτερικούς χώρους του «Soho House» στη Νέα Υόρκη. Η προσέγγιση της Κρόουφορντ βασίζεται στο πώς νιώθουν εκείνοι που κατοικούν σε ένα περιβάλλον, και στην πίστη της ότι ρόλος του design είναι να ενισχύει όλες τις αισθήσεις. Η κομψή δουλειά της στο ξενοδοχείο Ett Hem στη Στοκχόλμη (επάνω) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: το όνομα του ξενοδοχείου σημαίνει «σπίτι», και η τονική παλέτα, που χρησιμοποίησε, οι πλούσιες πινελιές με ξύλο και δέρμα, και η χαλαρωτική ατμόσφαιρα δίνουν στα δωμάτιά του ζεστασιά και ουσία, αλλά και μοναδικό στιλ.

Teo Yang Studio

Το γραφείο του Τέο Γιανγκ ειδικεύεται σε πολυτελείς κατοικίες και project εμπορικών οίκων με έμφαση στην μοντέρνα αρχιτεκτονική και τις προσωπικές λεπτομέρειες. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός κομψών εσωτερικών χώρων, που συνδυάζουν την σύγχρονη τέχνη με μια φρέσκια προσέγγιση στην αρχιτεκτονική παράδοση της Κορέας

Studio Ashby

Η τέχνη παίζει κεντρικό ρόλο στην έμπνευση και τις διαδικασίες που ακολουθεί το Studio Ashby. Εχει ζωτική θέση σε κάθε εσωτερικό χώρο και κανένας δεν είναι πλήρης χωρίς αυτή. «Πιστεύω ότι υπάρχει μια ποίηση στην ένταση με την οποία συνδυάζονται η τέχνης, οι αντίκες, οι χειροτεχνίες, τα χρώματα, τα μοτίβα και οι υφές. Ο τρόπος με τον οποίο τακτοποιούνται φέρνει χαρακτήρα και συναίσθημα σε ένα σπίτι», λέει η καλλιτεχνική διευθύντρια του γραφείου Σόφι Ασμπι

Μαρί-Αν Ουντεζάν

Επιτυχημένη ολλανδή σχεδιάστρια μόδας, η Μαρί-Αν Ουντεζάν δεν είχε σκεφτεί ποτέ πριν ότι θα ζούσε στη Τζαϊπούρ και θα γινόταν interior designer μέχρι που επισκέφτηκε την Ινδία. Το 2013 η Μαρί-Αν δημιούργησε την εταιρεία Trust and Treasure Heritage και ανέλαβε το «Bar Palladio Jaipur», το πολυτελές μπαρ και εστιατόριο του Narain Niwas Palace Hotel.

