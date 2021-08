Η γοητεία της ασπρόμαυρης φωτογραφίας

Donald Graham, United States

«Μοναδική στο είδος της», βραβείο «Black & White Portrait Series of the Year 2021». Η σειρά ξεκινάει με το πορτρέτο της μητέρας του φωτογράφου. Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιδεινώθηκε μετά από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ζούσε ακίνητη και μπορούσε να πει μόνο «ναι» και «όχι». Ωστόσο, «έζησε με χάρη, εσωτερική ειρήνη και χαμόγελο που βρήκα αξιοσημείωτο», έγραψε ο Γκρέιαμ στο βιβλίο του «One of a Kind», το οποίο της αφιέρωσε.