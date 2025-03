Ζελένσκι: Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά όχι με τίμημα την κυριαρχία της

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια μακροσκελή ενημέρωση για τις διπλωματικές συνομιλίες που είχε την Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην οποία αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι ελπίζει να έχει «μια ουσιαστική συνάντηση» με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Τόνισε, συγχρόνως, ότι «οι Ουκρανοί θέλουν πραγματικά την ειρήνη, αλλά όχι με τίμημα την παράδοση της Ουκρανίας. Το πραγματικό ερώτημα για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις είναι αν η Ρωσία είναι ικανή να εγκαταλείψει τον πόλεμο».

Ολόκληρη η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ολοι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία, η μοναδική πηγή αυτού του πολέμου, θα αποδεχθεί την ανάγκη να τον τερματίσει. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με δύο μορφές “παύσης”: καμία επίθεση σε ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές – μια εκεχειρία για πυραύλους, βόμβες, drones μεγάλου βεληνεκούς· καμία στρατιωτική επιχείρηση στη Μαύρη Θάλασσα.

Το επόμενο βήμα είναι η βασική εμπιστοσύνη στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Οι Ουκρανοί, όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, κάθε άνθρωπος στον κόσμο που δεν συμφωνεί με τον πόλεμο – όλοι πρέπει να νιώσουμε ότι οι Ρώσοι δεν μας εξαπατούν. Η απελευθέρωση των αιχμαλώτων πολέμου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία αυτής της βασικής εμπιστοσύνης.

Αυτό πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση ότι οποιαδήποτε εκεχειρία ή μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως πρόλογος σε μια πλήρη και δίκαιη διευθέτηση, σε μια συνολική συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας και τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ουκρανοί θέλουν πραγματικά την ειρήνη, αλλά όχι με τίμημα την παράδοση της Ουκρανίας. Το πραγματικό ερώτημα για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις είναι αν η Ρωσία είναι ικανή να εγκαταλείψει τον πόλεμο. Να είστε βέβαιοι ότι η Ουκρανία θα μοιραστεί όλες τις λεπτομέρειες των ειρηνευτικών σχεδίων και της διαδικασίας συνομιλιών με ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε ευρωπαϊκό έθνος που βοηθά, πρέπει να είναι συμμέτοχο στον δρόμο προς την ειρήνη.

Σας καλώ να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τη θέση ότι κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να επιλύεται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, όπως ακριβώς κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ασφάλεια των εθνών σας ή της Ευρώπης στο σύνολό της πρέπει να επιλύεται με τη δική σας συμμετοχή.

Μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη στην ήπειρο και τον σεβασμό των συμφερόντων όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Γι’ αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα εκπροσωπούνται. Οτιδήποτε επηρεάζει την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να επιλύεται με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Κάθε μέρα και κάθε νύχτα, πρέπει να προστατεύουμε ζωές. Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι συνεχίζουν να χτυπούν τις πόλεις μας. Οι βομβαρδισμοί στη γραμμή του μετώπου συνεχίζονται και ρωσικές ομάδες δολιοφθοράς εξακολουθούν να προσπαθούν να εισέλθουν στην επικράτειά μας μέσω των συνόρων στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο.

Η Μόσχα δεν μειώνει τις επενδύσεις της στον θάνατο, αυξάνει τον στρατό της και δεν κάνει καμία παύση στις προσπάθειές της να παρακάμψει τις κυρώσεις. Η Ρωσία έχει τώρα 220 ταξιαρχίες με πολεμική εμπειρία, και μέσα σε πέντε χρόνια θα αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 300. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό φροντίζοντας τις ζωές μας τώρα, αύριο και στο μέλλον.

Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξοπλίσει την Ευρώπη. Το “ReArm Europe” είναι η σωστή πρωτοβουλία. Τα αμυντικά ταμεία στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού σχεδίου πρέπει να ενισχύσουν όλα τα μέρη της Ευρώπης, και καλώ για τη διάθεση ενός σημαντικού μέρους στην παραγωγή όπλων στην Ουκρανία – οι βιομηχανικές μας δυνατότητες είναι οι ταχύτερες και οι πιο σχετικές με τις τρέχουσες απειλές ασφαλείας.

Χαιρετίζω τις προσπάθειες των ευρωπαίων συναδέλφων μου να αυξήσουν τις εθνικές αμυντικές δαπάνες και να εκσυγχρονίσουν τους στρατούς τους. Ολοι στην Ευρώπη το χρειάζονται. Οταν συμφωνήσουμε για τη μορφή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρώπης, αυτή η μορφή θα βασίζεται στη δύναμη των εθνικών στρατών και στην εμπειρία της ανάπτυξης συμμαχικών δυνάμεων στην Ουκρανία, κάτι στο οποίο εργαζόμαστε τώρα.

Χαιρετίζω τις επενδύσεις όλων των εταίρων στη βιομηχανία άμυνας, τόσο στην Ουκρανία όσο και στις χώρες σας. Η βιομηχανική βάση της Ευρώπης πρέπει να αναπτυχθεί. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ο τόπος όπου θα παράγονται τα πιο τεχνολογικά προηγμένα και αποτελεσματικά όπλα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι φαντασία, αν οι Ευρωπαίοι θέσουν πραγματικά αυτόν τον στόχο.

Είμαι ευγνώμων για το 16ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, και πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε αυτή την πίεση. Χρειαζόμαστε ένα 17ο πακέτο κυρώσεων. Αυτές οι κυρώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι η Ρωσία να σταματήσει την κατοχή. Γνωρίζω ότι αναπτύσσεται ένα ειδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας – σας καλώ να επισπεύσετε αυτή τη διαδικασία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αναγκαίο να επιταχύνουμε τη δουλειά των ομάδων μας στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Προς το παρόν, η εργασία πάνω στις διαπραγματευτικές ενότητες είναι μπλοκαρισμένη χωρίς καμία λογική αιτία. Χρειαζόμαστε κοινή λογική, πρέπει να ξεμπλοκάρουμε τη διαδικασία, και αυτό μπορεί να γίνει σε ηγετικό επίπεδο.

Είμαι ευγνώμων για όλη τη στήριξη, και οι Ουκρανοί την εκτιμούν πραγματικά. Σε μια περίοδο τόσο μεγάλων εντάσεων στη διεθνή πολιτική, η ευρωπαϊκή συνοχή διατηρείται και η Ευρώπη προσπαθεί πραγματικά να πράξει το σωστό.

Εν τω μεταξύ, οι ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν ξαναρχίσει τις εργασίες τους και ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια ουσιαστική συνάντηση.

Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από την πρώτη στιγμή του πολέμου και έχουμε δηλώσει πάντα ότι αυτός συνεχίζεται αποκλειστικά λόγω της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν είναι μόνο έτοιμη να κάνει τα αναγκαία βήματα για την ειρήνη, αλλά και τα προτείνει.

Ζητώ την υποστήριξη της Ουκρανίας και των ευρωπαίων ηγετών που συμβάλλουν στη χάραξη του δρόμου προς την ειρήνη. Αυτό ήταν το μήνυμά μου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Everyone must ensure that Russia, the sole source of this war, accepts the need to end it. This can be proved by two forms of silence: no attacks on energy and other civilian infrastructure – a truce for missiles, bombs, long-range drones; no military operations in the Black Sea. pic.twitter.com/0OoIL3UOGd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025