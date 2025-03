Συνάντηση αμερικανών και ουκρανών αξιωματούχων στο Ριάντ την επόμενη εβδομάδα

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θα ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για συνάντηση με ουκρανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν την Πέμπτη το αμερικανικό δίκτυο Fox News και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα αναχωρήσει την Τρίτη για το Ριάντ, όπου θα συναντηθεί με τον Αντρίι Γέρμακ, στενό σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανταποκρίτρια του αμερικανικού συντηρητικού δικτύου στον Λευκό Οίκο, Τζάκι Χάινριτς, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X: «Ο Ρούμπιο, ο Γουίτκοφ και ο Γουόλτς κατευθύνονται στο Ριάντ την Τρίτη για να συναντηθούν με ουκρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Γέρμακ».

🚨BREAKING: Rubio, Witkoff, Waltz headed to Riyadh on Tuesday to meet with Ukrainians, including Yermak.

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 6, 2025