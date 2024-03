Υστατο Χαίρε σε έναν από τους τελευταίους επιζήσαντες του Περλ Χάρμπορ

Εκείνη την ημέρα, «ημέρα ντροπής», όπως τη χαρακτήρισε ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ την επομένη, ο Ρίτσαρντ «Ντικ» Χίγκινς βρισκόταν στη Χαβάη. Ηταν νύχτα, μεταξύ 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 1941, και κοιμόταν στην κουκέτα του στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο νησί Οάχου, όταν τον ξύπνησαν οι εκκωφαντικοί κρότοι των εκρήξεων και ο βρυχηθμός των ιαπωνικών πολεμικών αεροσκαφών που εφορμούσαν στο Περλ Χάρμπορ. Σκοτώθηκαν περισσότεροι από 2.000 αμερικανοί στρατιώτες, ενώ ο Χίγκινς επέζησε από θαύμα.

Είδε ένα ιαπωνικό μαχητικό να πετά πάνω από το κεφάλι του, περίπου 30 μέτρα πάνω από τον στρατώνα όπου βρισκόταν. Το αναγνώρισε από τους «μεγάλους κόκκινους κεφτέδες» που ήταν ζωγραφισμένοι στην άτρακτο και στα φτερά, όπως είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του 2008, αναφερόμενος στο κυκλικό κόκκινο έμβλημα της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας. «Δεν είχα καμία αμφιβολία, κατάλαβα αμέσως τι συνέβαινε».

Αφού γλίτωσε από τον θάνατο εκείνη την ημέρα, έζησε μια μεγάλη και πλούσια ζωή. Πριν λίγες ημέρες, όμως, για την ακρίβεια την περασμένη Τρίτη, ο γηραιός επιζών της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ άφησε την τελευταία του πνοή πλήρης ημερών, σε ηλικία 102 ετών.

REST IN PEACE: Dick Higgins, a Bend resident and one of the survivors of the attack on Pearl Harbor that thrust the United States into World War II, has died. He was 102.

