Βρετανία: Ηττες-σοκ για τους Τόρις σε περιφέρειες που κέρδιζαν από το 1931

Ακόμα δύο σημαντικές απώλειες για το Συντηρητικό κόμμα του Ρίσι Σούνακ, καθώς υπέστη βαριές και απρόσμενες ήττες από τους Εργατικούς σε αναπληρωματική εκλογική διαδικασία, που έγινε την Πέμπτη σε δύο περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, η 35χρονη υποψήφια των Εργατικών, Σάρα Εντουαρντς, κέρδισε την έδρα του Τάμγουερθ, στην κεντρική Αγγλία –κάπου 50 χιλιόμετρα βόρεια από το Λονδίνο– με διαφορά 1.316 ψήφων, ανατρέποντας έτσι πλειοψηφία 19,634 ψήφων των Τόρις στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές (2019).

Η έδρα χαρακτηριζόταν «ασφαλής» για την κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια εξέλεγε Συντηρητικούς στο κοινοβούλιο αδιαλείπτως από το 1931.

New Labour MP Sarah Edwards celebrates her by-election win and calls for PM Rishi Sunak to "do the decent thing and call a general election"

"The people of Tamworth have voted for Labour's positive vision"

Παρόμοια πανωλεθρία έπαθαν οι Τόρις στο Μιρ Μπέντφορντσαϊρ, την πρώην έδρα της συνεργάτιδας του Μπόρις Τζόνσον, Νεϊντίν Ντόρις. Εκεί, κέρδισε ο 33χρονος υποψήφιος των Εργατικών Αλιστερ Στράδερν, με διαφορά 1.192 ψήφων, ενώ το 2019, οι Τόρις είχαν κερδίσει με διαφορά 24.664 ψήφων.

"This victory is only possible because the Labour Party has changed"

New Mid Bedfordshire MP Alistair Strathern celebrates after overturning a Conservative majority of 24,664 – the largest overturned by Labour at a by-election since 1945

Follow live https://t.co/jAuMhcmUkk pic.twitter.com/xrQoo31o0P

— BBC Politics (@BBCPolitics) October 20, 2023