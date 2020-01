Βραβεία Grammy: Θρίαμβος της 18χρονης Μπίλι Αϊλις στη σκιά του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ

Στη σκιά του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, που συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα, απονεμήθηκαν τα βραβεία Grammy της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, στο Staples Center του Λος Αντζελες, το «σπίτι» του θρύλου του NBA.

Αρκετοί σταρ της μουσικής απέτισαν τον δικό τους φόρο τιμής τραγουδώντας στη μνήμη του, ενώ όλοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

Μεγάλη θριαμβεύτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η 18χρονη Μπίλι Αϊλις, το νέο φαινόμενο της αμερικανικής ποπ σκηνής, επικρατώντας σε τέσσερις από τις σημαντικότερες κατηγορίες στην 62η τελετή των βραβείων.

Τα σημαντικότερα βραβεία:

Αλμπουμ της χρονιάς

Μπίλι Αϊλις, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Ηχογράφηση της χρονιάς

Μπίλι Αϊλις, «Bad Guy»

Τραγούδι της χρονιάς κατά ερμηνευτή/συνθέτη

Μπίλι Αϊλις (ερμηνεύτρια) και Φινέας Ο’ Κόνελ (συνθέτης και αδελφός της), «Bad Guy»

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα

Μπίλι Αϊλις

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Lil Nas X και Μπίλι Ρέι Σάιρους, «Old Town Road»

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

Tyler, The Creator, «Igor»

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

Cage The Elephant, «Social Cues»

Καλύτερο ποπ άλμπουμ

Μπίλι Αϊλις, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Λίζο, «Truth Hurts»

Καλύτερη ερμηνεία διδύμου/συγκροτήματος σε ποπ σύνθεση

Lil Nas X και Μπίλι Ρέι Σάιρους, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ «urban contemporary»

Λίζο, «Cuz I Love You (Deluxe)»

Καλύτερο άλμπουμ instrumental μουσικής

Rodrigo y Gabriela, «Mettavolution»

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Αντερσον Πάακ, «Ventura»

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Vampire Weekend, «Father of the Bride»

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

Ανζελίκ Κίτζο, «Celia»