Βατικανό: Ιστορική κοινή προσευχή του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με τον Κάρολο Γ’

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσευχήθηκαν μαζί στην Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού την Πέμπτη, στην πρώτη κοινή λειτουργία ενός ποντίφικα και ενός άγγλου μονάρχη από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534.

Λατινικοί ψαλμοί και αγγλικές προσευχές αντήχησαν στην Καπέλα Σιστίνα του Μιχαήλ Αγγέλου, όπου οι καθολικοί καρδινάλιοι εξέλεξαν τον πρώτο αμερικανό πάπα.

Ο Κάρολος, ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθόταν στα αριστερά του πάπα, ενώ ο Λέων και ο αγγλικανός αρχιεπίσκοπος Στίβεν Κοτρέλ ηγήθηκαν της λειτουργίας, στην οποία συμμετείχαν η χορωδία της Καπέλα Σιστίνα και δύο βασιλικές χορωδίες.

Ο Κάρολος έχει συναντήσει τους τρεις τελευταίους ποντίφικες, ενώ οι Ιωάννης Παύλος Β’ και Βενέδικτος ΙΣτ’ έχουν ταξιδέψει στη Βρετανία, αλλά οι συναντήσεις αυτές δεν περιλάμβαναν ποτέ κοινές προσευχές.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Βατικανό νωρίτερα φέτος για να συναντήσουν τον Πάπα Φραγκίσκο, είχαν και μια ιδιωτική συνάντηση με τον Λέοντα το πρωί της Πέμπτης.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα μεταβεί το απόγευμα στη Βασιλική του Αγίου Παύλου, όπου θα του απονεμηθεί τιμητικός τίτλος της Καθολικής Εκκλησίας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Κάρολος ενέκρινε επίσης δύο βρετανικές τιμητικές διακρίσεις για τον πάπα: τον έκανε «Παπικό Αδελφό» του Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ και του απένειμε τον τίτλο του Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Μπαθ.

