274
Ο πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχεται τον Κάρολο Γ΄, στο Βατικανό, την Πέμπτη | Vatican Media/Handout via REUTERS
Κόσμος

Βατικανό: Ιστορική κοινή προσευχή του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με τον Κάρολο Γ’

Είναι η πρώτη φορά που ένας ποντίφικας και ένας άγγλος βασιλιάς προσευχήθηκαν μαζί μετά το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας, πριν από 500 χρόνια. Η λειτουργία τελέστηκε στην Καπέλα Σιστίνα

Protagon Team Protagon Team 23 Οκτωβρίου 2025, 14:38
Ο πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχεται τον Κάρολο Γ΄, στο Βατικανό, την Πέμπτη
|Vatican Media/Handout via REUTERS
Κόσμος

Βατικανό: Ιστορική κοινή προσευχή του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με τον Κάρολο Γ’

Είναι η πρώτη φορά που ένας ποντίφικας και ένας άγγλος βασιλιάς προσευχήθηκαν μαζί μετά το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας, πριν από 500 χρόνια. Η λειτουργία τελέστηκε στην Καπέλα Σιστίνα

Protagon Team Protagon Team 23 Οκτωβρίου 2025, 14:38

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσευχήθηκαν μαζί στην Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού την Πέμπτη, στην πρώτη κοινή λειτουργία ενός ποντίφικα και ενός άγγλου μονάρχη από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534.

Λατινικοί ψαλμοί και αγγλικές προσευχές αντήχησαν στην Καπέλα Σιστίνα του Μιχαήλ Αγγέλου, όπου οι καθολικοί καρδινάλιοι εξέλεξαν τον πρώτο αμερικανό πάπα.

Ο Κάρολος, ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθόταν στα αριστερά του πάπα, ενώ ο Λέων και ο αγγλικανός αρχιεπίσκοπος Στίβεν Κοτρέλ ηγήθηκαν της λειτουργίας, στην οποία συμμετείχαν η χορωδία της Καπέλα Σιστίνα και δύο βασιλικές χορωδίες.

Στιγμιότυπο από την ιστορική λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα, το πρωί της Πέμπτης – YouTube

Ο Κάρολος έχει συναντήσει τους τρεις τελευταίους ποντίφικες, ενώ οι Ιωάννης Παύλος Β’ και Βενέδικτος ΙΣτ’ έχουν ταξιδέψει στη Βρετανία, αλλά οι συναντήσεις αυτές δεν περιλάμβαναν ποτέ κοινές προσευχές.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Βατικανό νωρίτερα φέτος για να συναντήσουν τον Πάπα Φραγκίσκο, είχαν και μια ιδιωτική συνάντηση με τον Λέοντα το πρωί της Πέμπτης.

Ο Λέων ΙΔ’ ξεναγεί την Καμίλα και τον Κάρολο, το πρωί της Πέμπτης, στο Βατικανό – Vatican Media/Handout via REUTERS

Ο βασιλιάς Κάρολος θα μεταβεί το απόγευμα στη Βασιλική του Αγίου Παύλου, όπου θα του απονεμηθεί τιμητικός τίτλος της Καθολικής Εκκλησίας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Κάρολος ενέκρινε επίσης δύο βρετανικές τιμητικές διακρίσεις για τον πάπα: τον έκανε «Παπικό Αδελφό» του Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ και του απένειμε τον τίτλο του Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Μπαθ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...