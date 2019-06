Ο Τζο Μπάιντεν υπόσχεται θεραπεία του καρκίνου: λαϊκιστής ή αφελής;

– Θα χτίσουμε γέφυρες!

– Μα, δεν έχουμε ποτάμια…

– Θα φτιάξουμε και ποτάμια!

– Τι λες και για θάλασσες;

Πάνω που πιστεύαμε ότι τα έχουμε ακούσει όλα από υποψήφιους προέδρους και πρωθυπουργούς ανά τον κόσμο, ο Τζο Μπάιντεν ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι -εφόσον εκλεγεί πρόεδρος- θα θεραπεύσει τον καρκίνο…

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην πολιτεία της Αϊοβα.

Για έναν βετεράνο πολιτικό και επίδοξο πρόεδρο των ΗΠΑ που μάλιστα έχασε πρόσφατα τον γιο του Μπο από τον καρκίνο θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη σοβαρότητα και νηφαλιότητα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Παρά ταύτα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομπάμα, επέλεξε να τάξει ότι θα θεραπεύσει την ασθένεια που αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στη χώρα (όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας).

Ερώτηση: Ποια από τις 100 και πλέον μορφές καρκίνου θα θεραπεύσει ο Μπάιντεν; Ολες; Τις μισές; Τις πιο διαδεδομένες;

Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που προσπαθεί να δείξει ότι είναι η φωνή της λογικής απέναντι στον πληθωρικό Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι στιγμής δεν δείχνει να τα καταφέρνει και πολύ καλά.

Θυμίζουμε ότι στις αρχές της εβδομάδας ο Μπάιντεν αντάλλαξε σκληρούς χαρακτηρισμούς με τον Τραμπ σε μια πιθανή προεπισκόπηση του χαρακτήρα της προεκλογικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ανδρών.

Ακολουθεί το βίντεο στο οποίο ο Μπάιντεν υποστηρίζει ότι θα θεραπεύσει τον καρκίνο.

Here's the video of @JoeBiden promising to cure cancer if elected president.https://t.co/3doUlVOgcg pic.twitter.com/cRzsamV1Fc

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) June 11, 2019