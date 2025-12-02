Τροπολογία-σκούπα για κατοχή όπλων, μπαλωθιές και βεντέτες – τι προβλέπει

Στον απόηχο της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, η οποία επανέφερε στο επίκεντρο τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την παράνομη χρήση όπλων, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία που αυστηροποιεί σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο.

Η ρύθμιση εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία για τη θήρα, τη μεταφορά όπλων και εκρηκτικών, τους άσκοπους πυροβολισμούς, καθώς και τα αδικήματα οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων ένοπλης βίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα των άσκοπων πυροβολισμών, πρακτική που παρά τις απαγορεύσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Με βάση την τροπολογία, οι παραβάτες θα τιμωρούνται πλέον με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Αντίστοιχη ευθύνη φέρουν και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ή οι διοργανωτές εκδηλώσεων όπου σημειώνονται μπαλωθιές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο έτη και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικά για την οπλοκατοχή σε δημόσιους χώρους στην τροπολογία αναφέρεται: «Όποιος, παράνομα εισάγει, κατέχει ή φέρει όπλο σε στρατόπεδα ή άλλους χώρους των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστικά καταστήματα, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης ανηλίκων ή δομές φιλοξενίας ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε αθλητικούς χώρους, σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, σε δημόσιες συναθροίσεις, κοινωνικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις, σε κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, ή εντός ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, λιμένων ή υπεραστικών συγκοινωνιών ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη»

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων «προϋφιστάμενης ή επιγενόμενης φιλονικίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τροπολογία, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά τα περιστατικά βεντέτας, θεσπίζεται σειρά προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων.

Μεταξύ αυτών, η απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων προσώπων ή χώρων κατοικίας και εργασίας για διάστημα έως έξι μηνών. Η επιβολή των μέτρων θα γίνεται με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε περίπτωσης και με αιτιολογημένη διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η παράνομη χρήση όπλων, ιδίως πυροβόλων, υπονομεύει σοβαρά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και εντείνει τα φαινόμενα ένοπλης βίας και οργανωμένης εγκληματικότητας».

Η αυστηροποίηση των ποινών στοχεύει, όπως τονίζεται, «στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών, στον περιορισμό της κυκλοφορίας όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Η τροπολογία αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο συζήτησης για το πώς η Πολιτεία θα περιορίσει το φαινόμενο της οπλοφορίας και τα βίαια περιστατικά που τα τελευταία χρόνια προκαλούν ανησυχία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα βασικά σημεία της τροπολογίας

–Αυστηροποίηση ποινών για την κατοχή κυνηγετικών όπλων

Η τροπολογία ενισχύει σημαντικά το άρθρο 8 του ν. 2168/1993. Οι παραβάτες τιμωρούνται πλέον με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 500 ευρώ.

Όποιος κατέχει κυνηγετικό όπλο χωρίς άδεια απαλλάσσεται από την ποινή μόνο εφόσον προσέλθει οικειοθελώς στην αστυνομία πριν υπάρξει οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλει το δεκαπλάσιο των τελών για την έκδοση της άδειας.

Για άδειες που έχουν λήξει, παρέχεται εξάμηνο περιθώριο με καταβολή πενταπλάσιων τελών. Αν ο κάτοχος δεν επιθυμεί ανανέωση ή έκδοση άδειας, μπορεί να παραδώσει το όπλο χωρίς να διωχθεί.

-Αύξηση ποινών για παράνομη μεταφορά όπλων και εκρηκτικών

Το άρθρο 11 γίνεται αυστηρότερο: η ελάχιστη ποινή φυλάκισης ανεβαίνει σε έξι μήνες, ενώ το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 1.000 ευρώ.

-Σαρωτικές αλλαγές στους άσκοπους πυροβολισμούς

Το άρθρο 12 αναμορφώνεται πλήρως. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί και η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή υλών.

Για παραβάσεις των βασικών διατάξεων, η ποινή φτάνει τουλάχιστον τα δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 2.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ για άλλες παραβάσεις του άρθρου προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που αντιλαμβάνονται μπαλωθιές και δεν τις αναγγέλλουν άμεσα στις αρχές τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο έτη και πρόστιμο 1.000 έως 30.000 ευρώ.

-Νέο αδίκημα για όσους παρακινούν ή διαφημίζουν παράνομη οπλοκατοχή

Με το νέο άρθρο 12Α τιμωρείται κάθε παρακίνηση, πρόκληση ή διαφήμιση παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων, καθώς και η παροχή οδηγιών για πρόσβαση σε αυτά. Η ποινή είναι φυλάκιση έως δύο έτη και πρόστιμο 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Αν η πράξη στοχεύει σε ανήλικο, η ποινή αυξάνεται σε τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Αν τελείται μέσω διαδικτύου, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση.

Σε περίπτωση σκοπού οικονομικού οφέλους, η ποινή ανεβαίνει σε κάθειρξη έως οκτώ έτη και πρόστιμο 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Η διατύπωση επιστημονικής άποψης εξαιρείται και δεν συνιστά αξιόποινη πράξη.

-Πολύ αυστηρότερο πλαίσιο για την οπλοχρησία

Το άρθρο 14 αυστηροποιείται ουσιαστικά. Όποιος χρησιμοποιεί όπλο κατά τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος τιμωρείται, πέρα από την κύρια ποινή του αδικήματος, με τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Η ποινή αυτή επιβάλλεται αθροιστικά και δεν συγχωνεύεται.

Διεύρυνση και αυστηροποίηση των διακεκριμένων περιπτώσεων

Το άρθρο 15 αποκτά νέα δομή και αυστηρότερο περιεχόμενο.

Περιλαμβάνει:

– βαριές ποινές για εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, εμπορία ή μεταφορά όπλων και εκρηκτικών με σκοπό διάθεσης σε τρίτους·

– κάθειρξη και μεγάλα πρόστιμα για είσοδο όπλων σε στρατόπεδα, αστυνομικά τμήματα, δικαστήρια, φυλακές, σχολεία, χώρους λατρείας, πανηγύρια, χώρους ψυχαγωγίας και μέσα μαζικής μεταφοράς·

– αυστηρές ποινές για κατοχή ή μεταφορά βαρέων όπλων, με ακόμη βαρύτερη μεταχείριση όταν τα αδικήματα τελούνται σε χώρους υψηλής ευαισθησίας·

– προπαρασκευαστικές πράξεις με ποινή τουλάχιστον δύο ετών και πρόστιμο 10.000 έως 50.000 ευρώ·

– δυνατότητα δήμευσης μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τέλεση αδικημάτων·

– βαρύτερη ποινική μεταχείριση για υπότροπους, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών για κακουργήματα και αυξημένα κατώτερα όρια ποινών για πλημμελήματα·

– αυξημένες ποινές όταν αδικήματα όπως ζωοκλοπή ή ζωοκτονία τελούνται με χρήση όπλου.

Τετράμηνη περίοδος παράδοσης παράνομων όπλων χωρίς δίωξη

Στο άρθρο 29 προστίθεται μεταβατική διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα να τα παραδώσουν στην αστυνομία εντός τεσσάρων μηνών χωρίς ποινική δίωξη.

Τα όπλα αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο.

Αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια, επιστρέφονται στον κάτοχο εφόσον εκδώσει άδεια κατοχής εντός τεσσάρων μηνών.

Αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε έγκλημα, κατάσχονται και ενημερώνεται ο εισαγγελέας.

Όσα δεν επιστρέφονται περιέρχονται στο Δημόσιο.

Ολόκληρη η τροπολογία εδώ

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News