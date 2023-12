Τρικυμία για τον Μακρόν: Το μεταναστευτικό νομοσχέδιο πέρασε με τις ψήφους της Λεπέν

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε αργά το βράδυ της Τρίτης, το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για το Μεταναστευτικό, κλείνοντας ένα δύσκολο κεφάλαιο για την κυβέρνηση Μακρόν, το οποίο όμως αναμένεται να έχει σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις καθώς το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε με την απρόσμενη στήριξη της Ακροδεξιάς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει την Τετάρτη διάγγελμα για το νέο νομοσχέδιο.

Επιτροπή αποτελούμενη από βουλευτές και γερουσιαστές κατέληξε το απόγευμα της Τρίτης σε προκαταρκτική συμφωνία για το νομοσχέδιο έπειτα από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις και μια πρώτη απόρριψή του από την Εθνοσυνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου.

Τελικά, χθες αργά, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το νομοσχέδιο με 349 ψήφους υπέρ και 186 κατά σε σύνολο 535 ψηφισάντων.

Ψηφίστηκε από την πλειονότητα των βουλευτών του κόμματος του Μακρόν, όπως και από βουλευτές των Les Republicains (δεξιά) και του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λεπέν, η οποία έκανε λόγο για «ιδεολογική νίκη».

Η Γερουσία, όπου πλειοψηφούν η Δεξιά και το Κέντρο, είχε εγκρίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα το νομοσχέδιο με 214 ψήφους υπέρ, έναντι 114 κατά.

«Η πλειοψηφία ενώθηκε και μπόρεσε να υιοθετήσει εξαιρετικά ισχυρά μέτρα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο σίγουρα δεν είναι τέλειο, καθώς είναι καρπός συναίνεσης», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να έχει ψηφιστεί και χωρίς τη στήριξη του RN.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αρχικά ότι με τις προωθούμενες διατάξεις θα καθίστατο ευκολότερο να λαμβάνουν άδεια παραμονής οι μετανάστες που εργάζονται σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα όμως, θα γινόταν ευκολότερη και η απέλαση των παράτυπων μεταναστών.

#BREAKING: France has passed a controversial immigration bill.

The bill will make it more difficult for immigrants to obtain French citizenship and will give the government more power to deport migrants. The bill has been criticized by human rights groups, who say it is… pic.twitter.com/llegMnblRy

— 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 (@TheHeraldDiary) December 20, 2023