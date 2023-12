Βρυξέλλες: Πολιτική συμφωνία για Μεταναστευτικό και Ασυλο

Πολιτική συμφωνία για το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Ασυλο επετεύχθη την Τετάρτη έπειτα από ολονύκτιες διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό η ισπανική προεδρία της ΕΕ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, «το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχαν σημαντική πρόοδο στη μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ. Επετεύχθη πολιτική συμφωνία για τους πέντε φακέλους του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο».

@eu2023es delivers 🤝@EUCouncil and @Europarl_EN reach breakthrough in the reform to improve the EU migration and asylum system.

A political agreement has been reached on the five files of the EU new Pact on Migration and Asylum.#EU2023ES pic.twitter.com/Fr70DGFZzM

