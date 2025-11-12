Τραμπ σε Χέρτζογκ: Δώσε χάρη στον Νετανιάχου

Το ΄πε και το ΄κανε ο Ντόναλντ Τραμπ: έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, για να του ζητήσει να δώσει χάρη στον υπόδικο με κατηγορίες περί διαφθοράς, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο της χώρας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με τρία κατηγορητήρια. Οι δίκες του είχαν αναβληθεί μετά την σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά τους τελευταίους μήνες συνεχίζονται με πολύωρες καταθέσεις του Νετανιάχου.

Ο Χέρτζογκ έλαβε το πρωί της Τετάρτης επιστολή από τον αμερικανό ομόλογό του, με την οποία «τον προσκαλεί να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης χάριτος» στον Νετανιάχου, ανέφερε η ανακοίνωση.

«Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του», έγραψε ο Τραμπ, «πιστεύω ότι αυτή ή “υπόθεση” κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν, και εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μία πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ τρέφει μεγάλη εκτίμηση στον πρόεδρο Τραμπ και συνεχίζει να εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη» για την «ακλόνητη υποστήριξή» του προς το Ισραήλ, «τη σημαντική συμβολή του στην επιστροφή των ομήρων, στην αναδιαμόρφωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Γάζα, και στην θωράκιση της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ», σημείωσε η ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου του Ισραήλ.

Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη, οφείλει να υποβάλει επίσημη αίτηση σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ, στην ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ, είχε ζητήσει από τον Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον ισραηλινό πρόεδρο και προκαλώντας αντιδράσεις για την παρέμβασή του στα εσωτερικά του Ισραήλ.

Οπως επισημαίνουν ειδικοί, η απονομή χάριτος στον Νετανιάχου θα έθετε σε κίνδυνο το κράτος Δικαίου του Ισραήλ και θα έριχνε ακόμη περισσότερο δηλητήριο στην ήδη τοξική και πολωμένη πολιτική σκηνή της χώρας.

Το Ισραήλ έχει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, και ο πρόεδρος δεν μπορεί να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό χωρίς παραδοχή ενοχής και επίδειξη μεταμέλειας. Δεν είναι κάτι που είναι νομικά εφικτό, σημείωσαν.

Αντιδράσεις πολιτικών

Ισραηλινοί πολιτικοί αντέδρασαν άμεσα στην επιστολή Τραμπ:

«Κύριε πρόεδρε Χέρτζογκ, ακούστε τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ με ανάρτηση στο X, κατηγορώντας παράλληλα το ισραηλινό δικαστικό σύστημα ότι είναι προκατειλημμένο εναντίον του Νετανιάχου.

Η Γιούλια Μαλινόφσκι, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης Yisrael Beiteinu (Το Ισραήλ είναι το Σπίτι μας), υπονόησε ότι ο αμερικανός πρόεδρος υπέβαλε αυτό το αίτημα στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Νετανιάχου για θέματα που σχετίζονται με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, του κεντρώου κόμματος Yesh Atid (Υπάρχει μέλλον), επέκρινε τον Νετανιάχου, γράφοντας στο X: «Υπενθύμιση: Η ισραηλινή νομοθεσία ορίζει ότι η πρώτη προϋπόθεση για την απονομή χάριτος είναι η παραδοχή ενοχής και η έκφραση μεταμέλειας για τις πράξεις που διαπράχθηκαν».

Οι κατηγορίες κατά του Νετανιάχου

Οι ισραηλινοί εισαγγελείς κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι έλαβε ακριβά δώρα από έναν φίλο του δισεκατομμυριούχο και ότι προχώρησε σε ρυθμίσεις στον χώρο των ΜΜΕ που απέφεραν κέρδη σε στελέχη τους με αντάλλαγμα θετική κάλυψη για τον ίδιο.

Περισσότεροι από 140 μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει εναντίον του, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους στενότερους πρώην συμμάχους του Νετανιάχου.

Σε μία από τις υποθέσεις, αυτός και η σύζυγός του, Σάρα –την οποία επαίνεσε ιδιαίτερα ο Τραμπ στην ομιλία του στην Κνεσέτ– κατηγορούνται ότι δέχτηκαν είδη πολυτελείας αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, όπως πούρα, κοσμήματα και σαμπάνια, σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες.

Σε δύο άλλες υποθέσεις, ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί πιο ευνοϊκή κάλυψη από δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News