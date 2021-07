Τραμπ: «Ο Χίτλερ ωφέλησε τη Γερμανία»…

Το παραπάνω εξώφυλλο του γερμανικού περιοδικού Stern (που σημαίνει άστρο) είναι μεν παλιό, του 2017, αλλά παραμένει… αστεράτο – και όχι λόγω αστερόεσσας. Δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά με τον αυτοκρατορικό (ρωμαϊκό, φασιστικό, ναζιστικό) χαιρετισμό της υψωμένης δεξιάς, περιβεβλημένος την αμερικανική σημαία. Το περιοδικό ήθελε να δείξει την αυταρχικότητα του Τραμπ αλλά και την εγωπάθειά του, δηλαδή τα βασικά στοιχεία των δικτατόρων. Τα κελεπούρια που φέρνει στο φως ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός πράγματι συμπαθεί τους δικτάτορες, αφού είπε το αμίμητο, ότι ο ναζισμός ωφέλησε τη Γερμανία!

Ο Μάικλ Μπέντερ, δημοσιογράφος της Wall Street Journal με διαπίστευση στον Λευκό Οίκο, με το βιβλίο του «Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost» («Ειλικρινώς, όντως κερδίσαμε αυτές τις εκλογές – Η εκ των ένδον ιστορία για την ήττα του Τραμπ») περιγράφει καταστάσεις και στιχομυθίες στο προεδρικό περιβάλλον που φανερώνουν την περιφρόνηση του Τραμπ στην Ιστορία και την κλίση του στην ακροδεξιά ιδεολογία. Ο Μπέντερ γράφει ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε συζητήσεις ιστορικού ενδιαφέροντος υπερασπιζόμενος τον Χίτλερ και τις πολιτικές του, λέγοντας απίστευτες χοντράδες.

«Ο Χίτλερ; Εκανε πολλά καλά πράγματα για τη Γερμανία, ξεκινώντας από την εξαιρετική οικονομική ανάκαμψη της δεκαετίας του 1930» ήταν μία από αυτές τις ανιστόρητες αποφάνσεις του Τραμπ που καταχώρισε στο πόνημά του ο Μπέντερ. Ο συγγραφέας αναφέρει ένα περιστατικό ενδεικτικό της νοοτροπίας του Τραμπ. Πριν από τρία χρόνια συζήτησε το θέμα του Χίτλερ με τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι καθώς πετούσαν προς την Ευρώπη με σκοπό να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Μπέντερ δεν κατονομάζει την πηγή των πληροφοριών που μεταδίδει, ωστόσο είναι πειστικός καθώς αναφέρει ότι ο ίδιος ο Κέλι (παλαιός στρατιωτικός, σημειωτέον) υπενθύμισε στον Τραμπ τις θηριωδίες των ναζί, για να εισπράξει την απίστευτη προεδρική απάντηση ότι «ο Χίτλερ έβγαλε τους Γερμανούς από τη φτώχεια». Ο Κέλι αμύνθηκε σθεναρώς: «Προτιμότερη η φτώχεια από τη γενοκτονία» του αντιγύρισε. Αλλά ο Τραμπ του είπε ξερά ότι διαφωνεί.

Σύμφωνα με τον Μπέντερ, ο Κέλι προσπάθησε, ματαίως εξυπακούεται, να συμμαζέψει τον Τραμπ, να του πει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό στην Ιστορία. Ωστόσο ο Τραμπ ήταν αμετάπειστος. Εξάλλου και για την ιστορία της δουλείας στις ίδιες τις ΗΠΑ δεν έδινε καμία σημασία, ούτε για τις φυλετικές διακρίσεις κατόπιν. Ετσι εξηγούνται τα ανεξήγητα, αφού από τον θαυμασμό για τις χιτλερικές πολιτικές μέχρι την ανοχή στις διαδηλώσεις των ακροδεξιών ομάδων εντός των ΗΠΑ η απόσταση δεν είναι μεγάλη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News