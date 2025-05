Τραμπ: Ο Πούτιν συμπαθεί τη Μελάνια περισσότερο από μένα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε τη Μελάνια κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής τους συνδιάλεξης για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε μια τελετή υπογραφής νομοσχεδίου στον κήπο με τις τριανταφυλλιές του Λευκού Οίκου, αφού μίλησε με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε: «Ο Πούτιν είπε “σέβονται πολύ τη σύζυγό σας”.

»Εγώ είπα, “και εμένα;” Λοιπόν, τους αρέσει περισσότερο η Μελάνια. Αυτό δεν ήταν καλό, δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό», πρόσθεσε, μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν λίγο πριν από την υπογραφή του νόμου Take It Down Act, τον οποίο προώθησε η Μελάνια.

Ο νόμος καθιστά παράνομη τη δημοσίευση ή την απειλή δημοσίευσης σεξουαλικών εικόνων ή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου, συμπεριλαμβανομένων των «deepfakes» που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στη συνέχεια, μίλησε η ίδια η Μελάνια Τραμπ, σε μία σπάνια δημόσια εμφάνισή της, χαιρετίζοντας την υπογραφή του νόμου ως «εθνική νίκη» και χαρακτήρισε την ΤΝ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ψηφιακή καραμέλα για την επόμενη γενιά: γλυκά, εθιστικά και πειραγμένα για να επηρεάσουν τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών μας. Αλλά σε αντίθεση με τη ζάχαρη, αυτές οι νέες τεχνολογίες μπορούν να γίνουν όπλα, να διαμορφώσουν πεποιθήσεις και δυστυχώς να επηρεάσουν τα συναισθήματα, ακόμη και να αποβούν θανατηφόρες», πρόσθεσε.

