Την εξέθεσε ο Ουκρανός, την εξευτέλισαν οι Κινέζοι

Δεν θα συνέβαινε τίποτε αν ο νεαρός Ουκρανός δεν επεδείκνυε στο φιλοθέαμον κοινό του web τα κατορθώματά του ως ερωτικός παρτενέρ κινέζας φοιτήτριας, κάποιας Λι. Ομως απεδείχθη εξαιρετικά επιπόλαιος και ασυλλόγιστος ανεβάζοντας στο Telegram μερικά «σύντομα αλλά προκλητικά βίντεο» από την επίσκεψή τους σε ξενοδοχείο της Σαγκάης. Για την κοπέλα άρχισε ο εφιάλτης, έγραψε η Corriere della Sera.

Μόλις μαθεύτηκε το περιστατικό από αυτούς που αρέσκονται να παρακολουθούν στο web τέτοια πράγματα προτού τα καταγγείλουν, ακολούθησαν αποδοκιμασίες όχι για τον νεαρό καυχησιάρη, αλλά για τη Λι. Τα σχόλια γράφτηκαν στο κινεζικό και μάλιστα λογοκριμένο κανάλι του TikTok. Κανείς δεν αναρωτήθηκε πώς αυτός ο νεαρός Ουκρανός έκανε διακοπές στην Κίνα ενώ η πατρίδα του γύρευε και γυρεύει στρατευσίμους, όμως όλοι «την έπεσαν» άνανδρα στο κορίτσι.

«Ντροπή για το έθνος μας» έγραψε ένας. Και κάποιος άλλος, ρατσιστής καραμπινάτος, ότι «η κινεζική φυλή δεν πρέπει να δηλητηριαστεί». Ενας τρίτος, φαντασιόπληκτος και με σαδομαζοχιστικό υπόβαθρο, ότι η κοπέλα «έδωσε στον λευκό άνδρα το λουρί για να τη βγάλει βόλτα». Και ένας άλλος, εθνικιστής οπωσδήποτε, ότι «οι Κινέζες που έχουν είδωλά τους τούς ξένους είναι σαν τις πόρνες των Πολέμων του Οπίου». Πράγματα γελοία και συμπλεγματικά, ωστόσο συνέβησαν. Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Λι, φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο Νταλιάν, συμμετείχε σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιών στη Σαγκάη. Εκεί γνώρισε τον αστέρα του χώρου, τον ουκρανό παίκτη Ντανίλο «Δία» Τεσλένκο. Οι δυο τους κατέληξαν σε ξενοδοχείο για σεξ και κατόπιν ο «Δίας» διέπραξε τα προαναφερθέντα. Ανέλαβαν δράση οι επικριτές και τα νέα έφθασαν και στη σχολή της κοπέλας. Στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου εμφανίστηκαν τα πλήρη στοιχεία της Λι δίπλα στη απειλή ότι εξετάζεται η αποβολή της λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Η Corriere έγραψε ότι η γερμανική Die Zeit έδωσε σημασία στο θέμα και το έκανε κύριο άρθρο εστιάζοντας «στον φόβο του ΚΚ Κίνας για τον φεμινισμό», αφού «το Κόμμα έχει αυστηρούς κανόνες για το προγαμιαίο σεξ και για την πορνογραφία». Αλλά το σημαντικότερο είναι ο συντηρητισμός του Πολυτεχνείου που δικαιολόγησε την ποινή της αποβολής ως εξής: «Οι ανάρμοστες σχέσεις με ξένους βλάπτουν την τιμή του έθνους και τη φήμη του πανεπιστημίου». Δηλαδή αντιμετώπισε το θέμα όπως περίπου και οι ηδονοβλεψίες του web.

Το δημοσίευμα της Corriere κατέληξε με τις πληροφορίες ότι στα κινεζικά social media διαρκεί πολλές εβδομάδες το σούσουρο ως προς το αν όντως το σεξ της μιας βραδιάς και δη με παρτενέρ αλλοδαπό βλάπτει την τιμή του έθνους και ότι ο «Δίας» διέγραψε τα βίντεο από το Telegram και ζήτησε συγγνώμη από την κοπέλα. «Η αποβολή από το Πολυτεχνείο είναι αναστρέψιμη, όμως η κηλίδωση της φήμης της Λι δεν είναι». Παρακάτω παρατίθεται η διαδικτυακή συγγνώμη του «Δία», από την οποία συνάγεται ότι η Λι «είχε δεσμό» με κάποιον άλλον, Κινέζο υποθέτουμε, όταν χαϊδευόταν μαζί του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News