Θεσσαλονίκη: Εκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Πέντε υπήκοοι Σερβίας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραύματα από θραύσματα γυαλιών. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

