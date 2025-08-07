79
| Εθελοντές Διασώστες Βόλβης/Facebook
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Εκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Τραυματίες πέντε σέρβοι τουρίστες. Με σοβαρά εγκαύματα ο ένας εξ αυτών, ενώ συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των δωματίων

Protagon Team Protagon Team 7 Αυγούστου 2025, 18:14
|Εθελοντές Διασώστες Βόλβης/Facebook
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Εκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Τραυματίες πέντε σέρβοι τουρίστες. Με σοβαρά εγκαύματα ο ένας εξ αυτών, ενώ συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των δωματίων

Protagon Team Protagon Team 7 Αυγούστου 2025, 18:14

Πέντε υπήκοοι Σερβίας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραύματα από θραύσματα γυαλιών. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...