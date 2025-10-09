Τα επόμενα βήματα της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς

Τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, εξετάζουν οι δύο πλευρές, με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται -κατά πάσα πιθανότητα – στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή 12/10.

Οι ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο χαιρετίζουν τη συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι αυτός που έχει τη… μεγαλύτερη χαρά, καθώς Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στο δικό του σχέδιο 20 σημείων.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία έχει υπογραφεί και ανέφερε πως η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου . Μετά το πέρας αυτών των 24 ωρών, θα ξεκινήσει η 72ωρη περίοδος κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή με γνώση των λεπτομερειών είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα αρχίσει να αποσύρεται μέσα σε 24 ώρες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι και οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 θα αφεθούν ελεύθεροι.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης διευκρίνισε ότι από τους Παλαιστινίους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν δεν θα περιλαμβάνεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, μία από τις πιο γνωστές πολιτικές μορφές του παλαιστινιακού κινήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην αρχική φάση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, παγώνοντας τις εχθροπραξίες στην κατεστραμμένη περιοχή και προσφέροντας την καλύτερη μέχρι στιγμής ελπίδα για ένα οριστικό τέλος σε μια αιματηρή διετή σύγκρουση που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, αποσταθεροποιήσει μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και προκαλέσει διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία στο δίκτυό του, Truth Social, δηλώνοντας ότι όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως πρώτο βήμα προς μια «Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη».

Η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε την πρόταση του αμερικανού προέδρου και επιβεβαίωσε πως η συμφωνία περιλαμβάνει αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα και ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους. Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και οι Ισραηλινοί πανηγύρισαν, αν και λίγοι χρειάζονταν υπενθύμιση ότι δύο προηγούμενες συμφωνίες απέτυχαν να τερματίσουν τον πόλεμο.

Οι 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί στη Γάζα ενδέχεται να απελευθερωθούν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ πηγές αναφέρουν ότι έως και 1.700 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι από τις ισραηλινές φυλακές μέσα σε 72 ώρες από την υπογραφή. Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη–εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την εκεχειρία. Η εκεχειρία στη Γάζα θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία του Τραμπ – αλλά η λεπτομέρεια θα καθορίσει το αποτέλεσμα

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει το απόγευμα της Πέμπτης για να εγκρίνει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων και, παρά την αντίθεση ακροδεξιών μελών του κυβερνητικού συνασπισμού, είναι απίθανο να την απορρίψει.

Στο Τελ Αβίβ, οικογένειες ομήρων και υποστηρικτές τους άρχισαν να φωνάζουν «Νόμπελ στον Τραμπ» τις πρώτες πρωινές ώρες, ανοίγοντας σαμπάνιες και πανηγυρίζοντας. Κλαίγοντας από χαρά, οικογένειες αγκάλιαζαν πρώην ομήρους στην Πλατεία των Ομήρων, όπου επικρατούσε εορταστική ατμόσφαιρα. «Αισθάνομαι υπέροχα, είναι σαν όνειρο. Δύο χρόνια αυτού του εφιάλτη – ποιος θα πίστευε ότι θα τελείωνε επιτέλους;» είπε η Μάργκο Όρτον, συνταξιούχος νηπιαγωγός που κρατούσε αμερικανική και ισραηλινή σημαία, μιλώντας στον Guardian.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αντέδρασαν με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και δυσπιστίας. «Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία, το τέλος του αίματος και των σκοτωμών», είπε ο Αμπντούλ Ματζίντ Αμπντ Ράμπο από τη Χαν Γιούνις. «Δεν είμαι ο μόνος χαρούμενος — όλη η Γάζα, όλοι οι Άραβες, όλος ο κόσμος χαίρονται για την εκεχειρία και το τέλος του μακελειού».

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διπλωματική επιτυχία του Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο υποσχόμενος να τερματίσει γρήγορα τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, για να βρεθεί όμως αντιμέτωπος με εμπόδια και πολυπλοκότητες που προφανώς δεν είχε προβλέψει.

Ανώτεροι απεσταλμένοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία συμμετείχαν στις συνομιλίες στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ αυτή την εβδομάδα, προσδίδοντας νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα. Ο Τραμπ έστειλε τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη συνεχή ισραηλινή επίθεση, και πάνω από 170.000 έχουν τραυματιστεί. Περίπου 20.000 παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς. Το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια· οι κάτοικοί της είναι πλέον άστεγοι και εξαθλιωμένοι, ζώντας ανάμεσα σε σωρούς χαλασμάτων και κατεστραμμένους δρόμους. Μάρτυρες περιγράφουν ολόκληρες γειτονιές — ακόμη και πόλεις — που έχουν γίνει λεπτή σκόνη. Χιλιάδες επιπλέον θύματα θεωρείται ότι παραμένουν θαμμένα και αγνώριστα.

Περίπου 1.200 άνθρωποι, επίσης κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν από τους μαχητές της Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 — τη χειρότερη στην ιστορία του Ισραήλ. Επιπλέον, 251 άτομα απήχθησαν ως όμηροι. Εκατοντάδες Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση. Η Χαμάς έχει ήδη δηλώσει ότι θα δυσκολευτεί να εντοπίσει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων.

Τα τελευταία 24ωρα, το Ισραήλ μείωσε την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ύστερα από αίτημα του Τραμπ, χωρίς όμως να σταματήσει εντελώς τις επιθέσεις. Οι ιατρικές αρχές της Γάζας ανέφεραν οκτώ νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα, τον χαμηλότερο αριθμό εδώ και εβδομάδες — ενώ τον προηγούμενο μήνα οι ημερήσιοι απολογισμοί ήταν δέκα φορές υψηλότεροι. Ακόμη κι αν η ανθρωπιστική βοήθεια αυξηθεί, μέσω του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελήνου, όπως προβλέπει το σχέδιο του Τραμπ, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα θα συνεχίσουν να μην έχουν επαρκή τροφή ή στέγη.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας συγκρούσεις στον Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράν. Η ανακούφιση των περιφερειακών ηγετών — πολλοί εκ των οποίων αντιμετώπιζαν κύματα λαϊκής οργής — θα είναι μεγάλη, αλλά συνοδευόμενη από ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει στη Γάζα. Θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει να στείλει στρατεύματα για τη δύναμη σταθεροποίησης και ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση — μια διαδικασία που θα διαρκέσει δεκαετίες.

