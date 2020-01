Συναγερμός από την πυραυλική επίθεση του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ

Την πρώτη απάντηση – σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ισχυρίζεται η Τεχεράνη – στη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί έδωσε το Ιράν, το οποίο εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τετάρτης πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Τουλάχιστον δύο αεροπορικές βάσεις, στην Αιν αλ Άσαντ και άλλη μία στην Αρμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν, έγιναν στόχος με πάνω από 22 πυραύλους, κατά το Ιράκ 17 στην πρώτη βάση και πέντε στην άλλη. Η επίθεση έγινε στη 01:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 00:30 στην Ελλάδα).

Δύο από τους 17 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον της Άιν αλ Άσαντ δεν εξερράγησαν, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο ιρακινός στρατός. Οι πέντε πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της Αρμπίλ είχαν στόχο το αρχηγείο του διεθνούς συνασπισμού.

Dramatic video purportedly shows the moment Iran struck back at the U.S. for killing top general Qassem Soleimani, according to AP.

