Πώς έγινε viral η μελωδική διαμαρτυρία με τις μπούρκες

Η Σακαγιέκ και η Μάσαλ δεν είναι παρά ψευδώνυμα. Πίσω από αυτά και για τον φόβο των Ταλιμπάν κρύβονται δύο αδελφές από την Καμπούλ που τραγουδούν στα social media ντυμένες με μπούρκες. Ομως τα στιχάκια των τραγουδιών τους καταγγέλλουν τις συνθήκες διαβίωσης στο σημερινό αφγανικό καθεστώς: «Η πένα με την οποία γράφουμε είναι γεμάτη με το αίμα των διαδηλωτών και θα αποδειχθεί πιο δυνατή από τα σπαθιά σας» ήταν το δείγμα στιχουργίας που παρέθεσε η Repubblica.

Οι αδελφές ξεκίνησαν ένα κίνημα ενάντια στο καθεστώς των Ταλιμπάν στο web, μία μουσική διαμαρτυρία. Τα βίντεο με τα τραγούδια τους έχουν γίνει viral στο Facebook και στο Whatsapp. Αν οι μπούρκες απώθησαν, τα στιχάκια έθελξαν. «Είναι σαν να τραγουδάς μέσα από ένα κλουβί» είπε η Σκαγιέκ στο BBC. «Είναι ένας τρόπος να δείξουμε οπτικά αλλά και με λόγια την κατάσταση στην οποία κρατούνται οι γυναίκες στην Καμπούλ» συμπλήρωσε η Μάσαλ.

Φυσικά, οι μπούρκες εμποδίζουν και τους διώκτες τους να τις εντοπίσουν. Διότι οι Ταλιμπαν τις κυνηγούν. «Γνωρίζουμε ότι με αυτά τα τραγούδια θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τις ζωές των μελών της οικογενείας μας» λένε οι Αφγανές. Οι δυο τους έχουν φύγει από το Αφγανιστάν και πλέον ζουν στο εξωτερικό, όμως κάποιοι άλλοι συγγενείς έχουν μείνει πίσω. «Κάποια ημέρα», λένε τα κορίτσια, «ελπίζουμε να επιστρέψουμε στη χώρα μας».

“The last Torch” back.

They sing the oppression, Suffering and loss that the women of Afghanistan is going through. pic.twitter.com/ImEGflz2sX

— Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) August 24, 2023