Στο Λβιβ, ένας τοίχος από λουλούδια, μνημείο για τα θύματα του πολέμου

Ο Λίο Σότο, ένας Aμερικανός από τη Φλόριντα, γεννημένος στη Βενεζουέλα, διέσχισε τον Ατλαντικό για να φτάσει στο Λβιβ, τη μεγαλύτερη πόλη της δυτικής Ουκρανίας και να φτιάξει ένα μνημείο: έναν τοίχο στολισμένο με τεχνητά λουλούδια και φωτογραφίες με χαμογελαστά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ανήκουν στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από την αρχή της ρωσικής εισβολής, πριν από δύο μήνες. «Είναι ένας τοίχος ελπίδας», λέει ο 27χρονος, φοιτητής τουριστικών επαγγελμάτων.

Πέρσι το καλοκαίρι είχε βοηθήσει να υψωθεί ένα παρόμοιο μνημείο στο Μαΐάμι, μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 98 άνθρωποι – μεταξύ αυτών ήταν και μια συμφοιτήτριά του.

Ο Σότο επέλεξε να τοποθετήσει ψεύτικα λουλούδια, τα οποία προμηθεύτηκε από την Πολωνία, ώστε να μην χρειάζεται να αντικατασταθούν. Ενώ έδενε τα κοτσάνια στο πλέγμα, ένας στρατιώτης τον πλησίασε και τον ρώτησε αν μπορούσε να τοποθετήσει στον τοίχο τη φωτογραφία του νεκρού αδελφού του.

Ο ίδιος αφηγήθηκε ότι είδε να περνάει μια νεκρώσιμη πομπή: μια μητέρα έκλαιγε, περπατώντας πίσω από το φέρετρο που ήταν καλυμμένο με την ουκρανική σημαία. «Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας», είπε.

