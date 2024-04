Στο Ισραήλ ο Κάμερον και η Μπέρμποκ – νέα έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Ο πρόεδρος του Ισραήλ κάλεσε «όλο τον κόσμο» να αντικρούσει την ιρανική απειλή, σε συναντήσεις του την Τετάρτη, με τον Ντέιβιντ Κάμερον και την Αναλένα Μπέρμποκ, στην Ιερουσαλήμ.

«Ολος ο κόσμος πρέπει να εργαστεί επιτακτικά και αποφασιστικά εναντίον της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο επιδιώκει να υπονομεύσει τη σταθερότητα όλης της περιοχής», είπε ο Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είχε μια πολύ «ζεστή συζήτηση» με τον βρετανό υπουργό Εξωτερικών και τη γερμανίδα ομόλογό του, τους πρώτους υπουργούς Εξωτερικών που επισκέπτονται το Ισραήλ μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου.

Η επίσκεψη του Κάμερον πραγματοποιείται την επομένη της έκκλησης για «ψυχραιμία» που απηύθυνε στο Ισραήλ ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος υπογράμμισε πως μια κλιμάκωση δεν θα ήταν «προς όφελος κανενός».

Thank you UK Foreign Secretary @David_Cameron and German Foreign Minister @ABaerbock. I appreciate our warm discussion together this morning in Jerusalem. Thank you for both the UK and Germany’s strong stand alongside Israel in the face of the reprehensible attack by Iran. The… pic.twitter.com/i8R21gYdHn

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 17, 2024