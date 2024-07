Eβαλε τον πήχη στα 2,10 μέτρα και τον ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια, αφήνοντας πίσω το μέχρι σήμερα ιστορικό 2,09 που είχε πετύχει η Κονσταντίνοβα στις 30 Αυγούστου του 1987.

WORLD RECORD 🤯

🇺🇦’s Yaroslava Mahuchikh flies to a 2.10m world record* in the high jump ‼️@MEETINGPARIS c’est magique 🪄

*Subject to the usual ratification procedures#DiamondLeague pic.twitter.com/KNeYKLiPwf

— World Athletics (@WorldAthletics) July 7, 2024