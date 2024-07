Πέθανε ο παραγωγός του Τιτανικού, Τζον Λαντάου

Ο Τζον Λαντάου -ο βραβευμένος με Όσκαρ παραγωγός του Τιτανικού και μερικών ακόμη ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών- πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Ο Λαντάου, ο οποίος ήταν επί μακρόν συνεργάτης παραγωγής του σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, πέθανε την Παρασκευή αφού έζησε με καρκίνο για περισσότερο από ένα χρόνο. Όπως μετέδωσε το BBC, η αδελφή του Τίνα επιβεβαίωσε τον θάνατό του στα social media, αποκαλώντας τον «τον καλύτερο αδερφό που ένα κορίτσι θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί».

Ο Λαντάου ήταν γιος των παραγωγών του Χόλιγουντ Έλι και Έντι Λαντάου και για ένα διάστημα ήταν στέλεχος στην εταιρεία παραγωγής ταινιών 20th Century Fox, επιβλέποντας ταινίες όπως το The Last Of The Mohicans και το Die Hard2.

Μαζί με τον Κάμερον, βοήθησε στη δημιουργία της επιτυχίας του Τιτανικού του 1997, η οποία ήταν η πρώτη ταινία που ξεπέρασε το όριο του 1 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Οι μεταγενέστερες ταινίες Avatar και Avatar: The Way of Water, που κυκλοφόρησαν το 2009 και το 2022 αντίστοιχα, κατέρριψαν το ρεκόρ του Τιτανικού.

Honoring Jon Landau, the visionary producer of Titanic. His remarkable impact on cinema will go on forever. pic.twitter.com/MA4JvHm0Dm



Ο Λαντάου συμμετείχε στην παραγωγή και άλλων επιτυχημένων ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των Honey, I Shrunk the Kids και Dick Tracy, και κατείχε διοικητική θέση στην εταιρεία παραγωγής του Κάμερον, Lightstorm Entertainment.

Μετά την είδηση ​​του θανάτου του Λαντάου, ο Κάμερον είπε στο Hollywood Reporter: «Ενας σπουδαίος παραγωγός και ένας σπουδαίος άνθρωπος μας άφησε. Ο Τζον Λαντάου πίστευε στο όνειρο του κινηματογράφου. Πίστευε ότι η ταινία είναι η απόλυτη ανθρώπινη μορφή τέχνης και για να κάνεις ταινίες πρέπει πρώτα να είσαι ο ίδιος άνθρωπος».

“The Avatar family grieves the loss of our friend and leader, Jon Landau. His zany humor, personal magnetism, great generosity of spirit and fierce will have held the center of our Avatar universe for almost two decades. His legacy is not just the films he produced, but the… pic.twitter.com/fsR77qHoO2

— Avatar (@officialavatar) July 7, 2024