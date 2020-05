Στίβεν Κινγκ κατά Τραμπ: «90.000 νεκροί στη βάρδια του – Θέλετε κι άλλους;»

Ειναι γνωστο πως ο διάσημος συγγραφέας Στίβεν Κινγκ είναι σφοδρός επικριτής του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατακεραυνώνει συστηματικά μέσω του Twitter του για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο διάσημος συγγραφέας το πήγε ένα βήμα παραπέρα απευθυνόμενος όχι στον Πλανητάρχη, αλλά στους υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ.

«Hey, MAGA fans! Almost 90,000 dead on your boy’s watch. Is it enough yet, or do you need even more?», έγραψε.

Ο Κινγκ διερωτάται λοιπόν: «Ε, οπαδοί του MAGA [σ.σ: Make America Great Again, δηλαδή «Κάντε Ξανά Μεγάλη την Αμερική», το προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ]. Σχεδόν 90.000 νεκροί [σ.σ. από τον κορονοϊό] στη βάρδια του… δικού σας παιδιού. Είναι αρκετοί ή χρειάζεστε ακόμα περισσότερους;».

Hey, MAGA fans! Almost 90,000 dead on your boy’s watch. Is it enough yet, or do you need even more? — Stephen King (@StephenKing) May 18, 2020

Όπως ήταν φυσικό, οι επικριτές του Τραμπ έσπευσαν να επιδοκιμάσουν την ανάρτηση του συγγραφέα, η οποία, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, κοντεύει να φτάσει τα 7.000 retweet και τα 38.000 like.

Σε συνέντευξή του, έξαλλου, ο ίδιος ο Κινγκ ανέφερε πριν από μόλις ενάμιση μήνα:

«Μου είναι αδύνατον να το καταλάβω. Τη δεκαετία του ’70, οι Ρεπουμπλικάνοι κορόιδευαν τον Τζίμι Κάρτερ ότι ήταν αναποφάσιστος. Τώρα έχουμε τον Τραμπ και τον ΝτεΣάντις [σ.σ. τον κυβερνήτη της Φλόριντα,τον τόπο μόνιμης διαμονής του Κινγκ] που υποτίθεται είναι οι άνθρωποι στους οποίους θα στρέψεις το βλέμμα σου όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ομως ο Τραμπ έλεγε στην αρχή “δεν είναι σοβαρό αυτό, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά” και όταν άρχισαν να πεθαίνουν οι χρηματαγορές, έλεγε “θα γίνει ένα θαύμα, χαλαρώστε, και θα πάνε όλα καλά, και θα γεμίσουμε τις εκκλησίες το Πάσχα”. Και ύστερα από δύο ημέρες, ξαφνικά “πέταξε” ότι θα μπει σε καραντίνα όλη η Νέα Υόρκη και ο Αντριου Κουόμο δεν ήξερε τίποτα, απλώς του καρφώθηκε η ιδέα στο κεφάλι του Τραμπ και την είπε από μόνος του στους δημοσιογράφους».