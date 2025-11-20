Στα χέρια του Ζελένσκι το αμερικανικό σχέδιο – Αναμένεται συνάντηση με Τραμπ

Σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ζελένσκι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να συνομιλήσει απευθείας με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της ειρήνης».

Το Κίεβο διαβεβαιώνει ότι παραμένει «έτοιμο, τώρα όπως και πριν, να εργαστεί εποικοδομητικά» τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, με στόχο «το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», όπως αναφέρεται στη δήλωση

Με τις συνομιλίες Ζελένσκι – Τραμπ να αναμένονται εντός των ημερών, η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση: την ανάγκη για ειρήνη και ταυτόχρονα την απαίτηση να μην πληγεί η κυριαρχία και η ασφάλεια της χώρας. Οι επόμενες κινήσεις και το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μονοπάτι που θα ακολουθήσει ο πόλεμος τους επόμενους μήνες.

Στο μεταξύ, ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για να «συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου» με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, είχε συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, και αναμένεται να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο.

Μετά τις συνομιλίες με τους αμερικανούς αξιωματούχους, η Σβιριντένκο δεν αναφέρθηκε στο φημολογούμενο σχέδιο, αλλά δήλωσε ότι η επίσκεψη παρείχε «την ευκαιρία για τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης να αξιολογήσουν την κατάσταση επί τόπου και να δουν τις συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας».

Η ομάδα του Ντρίσκολ είναι η πιο υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία που έχει ταξιδέψει στο Κίεβο από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα, τον περασμένο Ιανουάριο. Μαζί του βρίσκονται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Κρις Ντόναχιου, και ο αρχιλοχίας του Στρατού, Μάικλ Βάιμερ, έγραψε το BBC.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, ότι «οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ έχουν ήδη συμφωνήσει να σταματήσουν τη σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών επαφής και υπάρχουν συμφωνίες για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας».

Μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό υπουργό Στρατού την Τετάρτη, ο ουκρανός υπουργός Αμυνας, Ντένις Σμίχαλ, έγραψε στο X: «Εστιάσαμε στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή των ιστορικών αμυντικών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τους προέδρους Ζελένσκι και Τραμπ».

Το Κίεβο και οι Δυτικοί σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου. Η Μόσχα έχει απορρίψει το ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας απαιτήσεις που, σύμφωνα με την Ουκρανία, ισοδυναμούν με de facto παράδοσή της.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι «απογοητευμένος» τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία, «εξαιτίας της άρνησής τους να δεσμευθούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία» και ότι η ομάδα του εργαζόταν πάνω σε ένα «λεπτομερές και αποδεκτό» ειρηνευτικό σχέδιο.

Ανώτατος αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ «εργάζεται αθόρυβα» σε ένα σχέδιο και ότι είχε λάβει απόψεις τόσο από την ουκρανική όσο και από τη ρωσική πλευρά για «τους όρους που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί ώστε να τελειώσει ο πόλεμος».

«Πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις και οι δύο πλευρές, όχι μόνο η Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι επεξεργάστηκε ένα τέτοιο σχέδιο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι υπήρξαν «επαφές» με τις ΗΠΑ, αλλά όχι «διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις».

