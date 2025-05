Σιγή ασυρμάτου από τη Ρωσία – στον «αέρα» οι συνομιλίες

Κλειστά κρατά τα χαρτιά της η Μόσχα αναφορικά με το ποιος θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να λάβει μέρος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Τα τελευταία… σημεία ζωής από τη Ρωσία αφορούν δημοσίευμα της Kommersant , σύμφωνα με το οποίο ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ τελικά δεν θα συμμετέχει στην όλη διαδικασία, με το κατά πόσο θα συμμετάσχει ο ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν να… βρίσκεται στον αέρα.

Παράλληλα το Reuters σημειώνει ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία, δηλαδή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ και Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβούν, τελικά, στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή.

«Η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε κάθε μορφή διαπραγμάτευσης», επανέλαβε το βράδυ της Τετάρτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ωστόσο τόνισε πως θα αποφασίσει τα επόμενα βήματά του μόνον αφότου καταστεί σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Τουρκία. Η Ρωσία απλώς παρατείνει τον πόλεμο και τις δολοφονίες, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.

We also hear that President Trump is… pic.twitter.com/DurxIKaMih

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2025