Ρονάλντο – Μέσι: Γκολ εσύ; Ασίστ εγώ

Η Αγγλία έγινε η πρώτη εθνική ομάδα από την Ευρώπη που εξασφάλισε μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Νίκησε τη Λετονία στη Ρίγα με το επιβλητικό 5-0. Θα είχε προκριθεί και η Πορτογαλία, αν η Ουγγαρία δεν την ισοφάριζε (2-2) στο 91ο λεπτό. Τώρα χρειάζεται μια νίκη ακόμη και θα προσπαθήσει να την πάρει στον επόμενο αγώνα της, στις 13 Νοεμβρίου στο Δουβλίνο με αντίπαλο την Ιρλανδία.

Από τις 48 χώρες που θα εμφανιστούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά γνωρίζουμε ήδη τις 28. Ανάμεσά τους μια μεγάλη έκπληξη: το Πράσινο Ακρωτήρι των 525.000 κατοίκων. Αλλά μπορεί να δούμε στο Μουντιάλ και ένα ακόμη μικρότερο γεωγραφικό μέγεθος: τις Νήσους Φερόες, το αυτόνομο νησιωτικό σύμπλεγμα του Βασιλείου της Δανίας, με έκταση μόλις 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πληθυσμό 54.719 ανθρώπους. Μετά τη νίκη (2-1) επί της Τσεχίας, τη σπουδαιότερη στα 37 χρόνια που αποτελούν μέλος της FIFA, αυτά τα νησάκια του Βόρειου Ατλαντικού έχουν ελπίδες να πετύχουν κάτι που έμοιαζε απίθανο, έστω μέσω των πλέι-οφ του προσεχούς Μαρτίου.

Οι εξελίξεις στα προκριματικά «παράθυρα» του Οκτωβρίου, γράφει το Athletic, έφεραν ξανά στο προσκήνιο το debate για το αν η FIFA έκανε καλά που το 2017 αποφάσισε την αύξηση των φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 48 (από 32). Πολλοί ισχυρίζονται ότι το τουρνουά της προκριματικής φάσης έχασε σε ποιότητα και ενδιαφέρον. Επίσης, ότι οι ομάδες από την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική θα έχουν ακόμη μικρότερο ανταγωνισμό. Από την άλλη, όμως, η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση έγινε πιο «παγκόσμια». Το καλοκαίρι του 2026 θα υποδεχθεί στη γιορτή χώρες που με το παλιό καθεστώς δεν θα είχαν καμία πιθανότητα να συμμετάσχουν.

Στην επικαιρότητα βρέθηκε πάλι ο αειθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο – πάντα βρίσκει έναν τρόπο για να τον συζητούν. Με τα δύο γκολ που πέτυχε στις 14/10 επί της Ουγγαρίας στη Λισαβόνα υπέγραψε ακόμη ένα ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί στο μέλλον. Πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ στα χρονικά των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 41 γκολ. Πριν από λίγο καιρό είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Κάρλος Ρουίθ (39 γκολ με την εθνική ομάδα της Γουατεμάλας) και τώρα είναι μόνος πρώτος στη σχετική λίστα.

Ο «CR7» έχει σκοράρει 143 φορές σε 225 εμφανίσεις του με την Πορτογαλία, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι 91 από αυτά τα γκολ τα πέτυχε από το 30ό έτος της ηλικίας του και έπειτα. Σε 107 αγώνες. Πριν γίνει 30 είχε πολύ λιγότερα γκολ (52) σε περισσότερους αγώνες (118). Στο σύνολο (με την εθνική ομάδα και τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε) συμπλήρωσε 948 γκολ, σύμφωνα με το BBC Sport.

Βοήθησε την Πορτογαλία να κατακτήσει το Euro του 2016 και δύο φορές το Nations League, όμως στα 40 του είναι ακόμη διψασμένος για θριάμβους. Θέλει να παίξει και στο προσεχές Μουντιάλ, το έκτο της μυθικής καριέρας του, και σίγουρα ονειρεύεται να το κατακτήσει. Μόνο το 2006 πλησίασε το χρυσό αγαλματίδιο, όταν η Πορτογαλία έφτασε στους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Ηταν 21 ετών. Εκτοτε κατέκτησε τα πάντα εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και το χειρότερο για το υπερ-εγώ του είναι ότι το είδε στα χέρια του ιστορικού αντιπάλου του, Λιονέλ Μέσι.

Στη λίστα με τους αρχισκόρερ της προκριματικής φάσης ο Μέσι είναι τρίτος (36 γκολ). Αλλά στο χθεσινό ρεκόρ του Κριστιάνο ο αργεντινός σούπερ-σταρ «απάντησε» τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/10 με ένα άλλο. Με τα δύο γκολ που σέρβιρε στους συμπαίκτες του στη φιλική νίκη (6-0) της Αργεντινής επί του Πουέρτο Ρίκο στο Μαϊάμι, έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην Ιστορία του ποδοσφαίρου. Εφτασε τις 60 σε επίπεδο εθνικών ομάδων, προσπερνώντας τον Λάντον Ντόνοβαν (ΗΠΑ) και τον Νεϊμάρ (Βραζιλία), και χρειάζεται άλλες δύο για να συμπληρώσει τις 400 συνολικά στην καριέρα του – αριθμό αδιανόητο.

Πίσω από τον Ρονάλντο των 143 «εθνικών» γκολ και τον Μέσι των 114 καλπάζει ο Ερλινγκ Χάαλαντ. Με το «χατ-τρικ» που πέτυχε εναντίον του Ισραήλ έφτασε τα 51. Αλλά το εντυπωσιακό στην περίπτωση του 25χρονου νορβηγού φορ, τονίζει το Athletic, είναι ότι χρειάστηκε μόλις 46 αγώνες. Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 50 γκολ σε 114 ματς. Ο Μέσι σε 107. Ο Χάρι Κέιν, 71. Ο Νεϊμάρ, 74. Ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, 90. Με αυτούς τους ρυθμούς ο Χάαλαντ θα φτάσει τα 100 γκολ πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι ο Αλί Νταεΐ (σε 131 αγώνες) και προτού κλείσει τα 30.

Χάρη στην πρωτοφανή συχνότητα με την οποία σκοράρει το μεγάλο της αστέρι, η Νορβηγία ετοιμάζεται να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από (σχεδόν) τρεις δεκαετίες. Η τελευταία της συμμετοχή στη γιορτή καταγράφηκε το 1998, δύο χρόνια πριν από τη γέννηση του Χάαλαντ.

