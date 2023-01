Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά ΣΥΡΙΖΑ: Ανεύθυνη στάση η «αποχή»

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προκάλεσαν οι αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο θέμα των παρακολουθήσεων σε σχέση με τη Χαριλάου Τρικούπη κατά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, με φόντο και την αντιπαράθεση της προηγούμενης ημέρας ανάμεσα στα δύο κόμματα, η οποία, όπως φάνηκε, δεν είχε «εκτονωθεί».

Την πρόσφατη αντιπαράθεση είχαν τροφοδοτήσει οι ισχυρισμοί της κυρίας Τσαπανίδου περί «εκβιαζόμενου» Νίκου Ανδρουλάκη, τη Δευτέρα, αλλά και η πολεμική κατά της παράταξης από τον Παύλο Πολάκη.

Αρχικά, το Γραφείο Τύπου του κόμματος στηλίτευσε την ανακοίνωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα απέχει από τη Βουλή μέχρι τη διάλυσή της, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την κριτική του σε ό,τι αφορά την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα:

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που πριν από τέσσερις ημέρες έσπευσε να δώσει με την πρόταση μομφής “πολιτικό σωσίβιο” στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα δήλωσε ότι θα απέχει από το Κοινοβούλιο, αποδεικνύοντας και πάλι την ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ».

Συνέχισε εστιάζοντας στις «γκεμπελικές πρακτικές» του ΣΥΡΙΖΑ:

«Οι γκεμπελικές πρακτικές “λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει” είναι πάντα στην εργαλειοθήκη των στελεχών και των επικοινωνιακών βραχιόνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι ψευδείς αναφορές στο άρθρο του Κώστα Βαξεβάνη, που υιοθέτησε ο βουλευτής Παύλος Πολάκης, ότι τάχα οι Σοσιαλιστές δεν αναδεικνύουν το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, διαψεύστηκαν με στοιχεία από την Εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (σ.σ.: ακολουθεί σχετικό tweet)».

✅Fact check:

We already asked twice in the last months for an EP plenary debate on illegal wiretapping in Greece. We are the frontrunners in @EP_PegaInquiry's efforts to uncover the truth.

It was thanks to @androulakisnick that this came to light. https://t.co/B53N9uhwK9

— Utta Tuttlies (@UTuttlies) January 30, 2023