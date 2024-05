Πώς το Πολεμικό Ναυτικό προσπαθεί να εμποδίσει το ρωσικό πετρέλαιο στον Λακωνικό Κόλπο

Σε έναν ιδιότυπο «κλεφτοπόλεμο» προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της μεταφόρτωσης (ρωσικού) πετρελαίου στα ανοιχτά του Λακωνικού Κόλπου, έχει επιδοθεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί μια από τις πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις παράκαμψης των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση είναι λίγο πολύ γνωστή: ρωσικό πετρέλαιο μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στον Λακωνικό Κόλπο, στα διεθνή ύδατα του οποίου γίνεται η «μετάγγισή» του σε δεύτερο πλοίο που δεν υπόκειται σε κυρώσεις και έτσι, το πολύτιμο για την πολεμική οικονομία του Βλαντίμιρ Πούτιν φορτίο μπορεί έπειτα να ταξιδέψει και να πουληθεί «καθαρό» σε χώρες όπου είναι ευπρόσδεκτο, όπως πχ. η Ινδία. Η διαδικασία γίνεται έξι μίλια από την ξηρά, με συνέπεια να μην μπορεί να επέμβει το Λιμενικό και να κάνει νηοψίες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως είχε γράψει το Bloomberg, στα ανοιχτά του Γυθείου είχαν καταμετρηθεί τουλάχιστον 12 δεξαμενόπλοια που περίμεναν να μεταγγίσουν ρωσικό πετρέλαιο. Το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, ενώ είναι πλέον υπαρκτός ο κίνδυνος ατυχήματος με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις ακτές του Λακωνικού Κόλπου και των Κυθήρων και βεβαίως για τον ελληνικό τουρισμό.

Οπως, λοιπόν, αποκάλυψε η «Καθημερινή», σε ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου, το Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε σε μια διαφορετική προσέγγιση: δεσμεύτηκε, με NAVTEX, ολόκληρη η περιοχή του Λακωνικού Κόλπου που συμπίπτει με τα διεθνή ύδατα για ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού , προκειμένου να αποτραπεί η παρουσία άλλων πλοίων.

For reasons unknown, the Laconian Gulf in Greece, used as a transshipment point for Russian oil; was completely vacated of major tankers on the afternoon of 2024-05-01. The STS transfers are now taking place directly south of the gulf. Maritime data by @MarineTraffic, a @Kpler… pic.twitter.com/9WUPircXTi

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 3, 2024