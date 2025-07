Πώς θα απαντήσει η ΕΕ στους δασμούς του Τραμπ

Η ΕΕ είναι έτοιμη να προβεί σε αντίποινα για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιβολή του απειλούμενου δασμού 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν, που χειρίζεται την εμπορική πολιτική για τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου.

«Λίγες οικονομίες στον κόσμο φτάνουν το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση δίκαιων εμπορικών πρακτικών», δήλωσε η σιδηρά κυρία της Ευρώπης, απαντώντας στις νέες απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε την ΕΕ να παράγει τα αγαθά της σε αμερικανικό έδαφος, για να απαλλαγεί από τους δασμούς!

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντιμέτρων, εάν απαιτηθεί», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Ανάλογα αντέδρασαν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενότητας, εναπόκειται περισσότερο από ποτέ στην Επιτροπή να επιβεβαιώσει την αποφασιστικότητα της Ένωσης να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X.

Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st.

