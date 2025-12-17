-
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός του ANT1 στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Το ερώτημα αν μπορεί να προστεθεί ακόμα περισσότερη ιλαρότητα στην ήδη αποκαρδιωτική εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον απαντήθηκε την Τετάρτη.
Αφορμή αποτέλεσε ο ισχυρισμός στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις» (Πέτρος Κουσουλός), την περασμένη Δευτέρα, ότι στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατέθεσε ο… πραγματικός «Φραπές», αλλά ένας άλλος –ο ίδιος, άλλωστε, ο Γιώργος Ξυλούρης ζήτησε να τον αποκαλούν «Τζιτζή» και όχι «Φραπέ».
Μετά από αυτό, βγήκε το πρωί της Τετάρτης κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, και ζήτησε να σταλεί επιστολή στον ΑΝΤ1, σχετικά με τη δημοσιοποίηση του επίμαχου ρεπορτάζ.
«Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εάν είναι, ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η Επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από πού προκύπτει αυτό», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.
Αυτή η αναφορά του κ. Λαζαρίδη προκάλεσε την αντίδραση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα. Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο “Φραπές”. Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην Εξεταστική», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε και άλλο: επιπρόσθετα κατήγγειλε ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο βουλευτής Β’ Πειραιώς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, της είπε «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» –μια ανταπάντηση, αν όντως ειπώθηκε, στα όσα είχε πει η ίδια στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα της ΝΔ.
«Ακούσαμε από τη σεξίστρια Κωνσταντοπούλου για τον “Φραπέ”. Δεν αμφισβητούμε ότι είναι ο Ξυλούρης. Θέλουμε ενημέρωση. Ούτε φίλος είναι, ούτε κολλητός, ούτε κουμπάρος ο κ. Ξυλούρης, αυτά είναι στις φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου», απάντησε ο κ. Λαζαρίδης, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλάει για «τραμπουκισμούς».
«Να δοθεί εντολή στην αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας ώστε να ερευνήσει το θέμα», ζήτησε από την πλευρά του ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Τέλος η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς «αρνείται» να προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που αιτείται το κόμμα της.
-
Τα χωρισμένα τραπέζια στο δείπνο του ΠΑΣΟΚ
Σε άλλα νέα, να πούμε ότι μετά την ψηφοφορία για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή και αφού βγήκαν κάποιες όμορφες φωτογραφίες μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του κοινοβουλίου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πήγαν στην «Τράτα» στην Καισαριανή για ένα pre Christmas δείπνο με στόχο το δέσιμο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με λίγο παραπάνω τσίπουρο και πάνω από πιάτα με καλαμαράκια, φάβα και χταπόδι.
Τώρα το bonding δεν είναι σίγουρα ότι πήγε καλά. Κατ’ αρχάς απουσίαζαν τρεις κορυφαίοι βουλευτές: ο Γιώργος Παπανδρέου (Αχαΐας), ο Παύλος Γερουλάνος (Α’ Αθήνας) και ο Μιχάλης Κατρίνης (Ηλείας) –ο τελευταίος αναμενόμενα μετά την περιπέτεια που έχει με τη σύλληψη του γιου του από την αστυνομία.
Κατά δεύτερον, τα τραπέζια είχαν χωριστεί κάπως.
Στο πρώτο ήταν οι φίλοι του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάθισε ανάμεσα στη Ράνια Θρασκιά, βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και στον γραμματέα της ΚΟ Δημήτρη Μπιάγκη.
Στο δεύτερο είχαν καθίσει οι όχι και τόσο φίλοι του προέδρου, πχ. εκεί βρέθηκε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας, ο οποίος πρόσφατα είχε καλέσει τον κ. Ανδρουλάκη να αναλάβει πρωτοβουλίες πριν τις εκλογές.
Επίσης, στο πρώτο τραπέζι κάθισε ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής Επικρατείας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Λέσβο. Και στο άλλο, με γυρισμένη μάλιστα την πλάτη, ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, βουλευτής Λέσβου, ο οποίος μόλις την προηγουμένη είχε καταγγείλει ότι ο κ. Δουδωνής είναι «αλεξιπτωτιστής» στο νησί και θα είναι υποψήφιος επειδή τον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης (βλέπε Βαβέλ, εδώ).
Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έκαναν το κομματικό του καθήκον, ύψωσαν τα ποτήρια τους, έφαγαν και κάτι και πήγαν σπίτια τους μετά για να δουν τι θα κάνουν.
-
-
-
Κι ένα τραπέζωμα του Πιερρακάκη στον «Καραβίτη»
Δεν ήταν πάντως μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που καλόφαγαν μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Ενα άλλο τραπέζωμα διοργάνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος γιόρτασε έτσι και την ψήφιση του πρώτου Προϋπολογισμού που φέρει την υπογραφή του.
Ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι.
Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Γιώργος Κώτσηρας (στη φωτογραφία μαζί με τον υπουργό) και Θάνος Πετραλιάς.