Το ερώτημα αν μπορεί να προστεθεί ακόμα περισσότερη ιλαρότητα στην ήδη αποκαρδιωτική εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον απαντήθηκε την Τετάρτη.

Αφορμή αποτέλεσε ο ισχυρισμός στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις» (Πέτρος Κουσουλός), την περασμένη Δευτέρα, ότι στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατέθεσε ο… πραγματικός «Φραπές», αλλά ένας άλλος –ο ίδιος, άλλωστε, ο Γιώργος Ξυλούρης ζήτησε να τον αποκαλούν «Τζιτζή» και όχι «Φραπέ».

Μετά από αυτό, βγήκε το πρωί της Τετάρτης κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, και ζήτησε να σταλεί επιστολή στον ΑΝΤ1, σχετικά με τη δημοσιοποίηση του επίμαχου ρεπορτάζ.

«Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εάν είναι, ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η Επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από πού προκύπτει αυτό», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Αυτή η αναφορά του κ. Λαζαρίδη προκάλεσε την αντίδραση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα. Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο “Φραπές”. Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην Εξεταστική», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε και άλλο: επιπρόσθετα κατήγγειλε ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο βουλευτής Β’ Πειραιώς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, της είπε «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» –μια ανταπάντηση, αν όντως ειπώθηκε, στα όσα είχε πει η ίδια στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα της ΝΔ.

«Ακούσαμε από τη σεξίστρια Κωνσταντοπούλου για τον “Φραπέ”. Δεν αμφισβητούμε ότι είναι ο Ξυλούρης. Θέλουμε ενημέρωση. Ούτε φίλος είναι, ούτε κολλητός, ούτε κουμπάρος ο κ. Ξυλούρης, αυτά είναι στις φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου», απάντησε ο κ. Λαζαρίδης, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλάει για «τραμπουκισμούς».

«Να δοθεί εντολή στην αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας ώστε να ερευνήσει το θέμα», ζήτησε από την πλευρά του ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Τέλος η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς «αρνείται» να προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που αιτείται το κόμμα της.